River busca dar vuelta la pagina visitando a Aldosivi

Por la última fecha de un Torneo Clausura que ambos sufrieron casi que de principio a fin, River visita al descendido Aldosivi este jueves, desde las 15, para intentar cerrar esta primera fase con un triunfo y como el cuarto clasificado a los playoffs de la Zona B. A fin de volver al triunfo tras la dura caída ante Boca, Leonardo Ponzio haría solo las dos modificaciones obligadas; mientras que Javier Zanguinetti podría apelar a un cambio de esquema en el José María Minella.

Es imposible hablar del presente del club de Núñez sin enfocarse en las consecuencias del traspié sufrido el último domingo. El Superclásico terminó de sepultar las chances del Millonario de ingresar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual y lo dejó obligado a buscar el título para lograr volver al máximo certamen continental. Aún con bronca y preocupado por las polémicas arbitrales que tuvieron a Nicolás Ramírez y al VAR en el eje de las críticas, tiene la obligación de dar vuelta la página para seguir adelante.

Más allá de la situación delicada en la que se encuentra, River debe recuperar algo de lo que mostró en algunos de los partidos del actual ciclo del DT interino Ponzio (frente a Belgrano tuvo su mejor versión) para llegar con más confianza a los octavos de final del Torneo Clausura. Además, un triunfo le permitirá sostener su cuarto puesto y así encarar el primer cruce de playoffs en el Monumental. Un empate o una derrota, en cambio, podría hacerlo caer hasta la octava posición.

Para este partido, el uruguayo Giovanni González y Lautaro Rivero reemplazarán a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, ambos expulsados en la Bombonera y a la espera de una sanción oficial. Además, el pibe Lucas Silva seguirá como mediocampista central ante las ausencias de Aníbal Moreno y Fausto Vera y tendrá como alternativas en el banco a dos juveniles que aún no debutaron en Primera División: Santiago Espíndola y Elías Núñez, convocado por primera vez, al igual que el delantero Felipe Esquivel.

Por su parte, Aldosivi llega a esta última jornada del certamen ubicado en el 14° puesto del Grupo B, solo por encima de Estudiantes de Río Cuarto, y ya descendido a la Primera Nacional. El equipo marplatense buscará despedirse de la máxima categoría con una última alegría ante un River al que ya logró vencer durante este semestre, por la Copa Argentina, en aquel recordado 3-1 que tantó marcó al ciclo de Eduardo Coudet.

Lo cierto es que el Tiburón está montado en una racha adversa que apenas le permitió sumar un triunfo en sus últimas cinco presentaciones, con cuatro derrotas incluidas. En la última fecha cayó 2-1 frente a Racing, un resultado tras el cual quedó consumado su descenso de categoría. Cuestionado y aún sin precisiones sobre su continuidad, Sanguinetti todavía no confirmó la formación, pero apelaría a un dibujo más defensivo en pos de cerrar el año de la mejor manera posible, dadas las circunstancias.

Probables formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: José María Minella.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium.