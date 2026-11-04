Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

El mediocampista argentino Nicolás Paz volvió a marcar en el triunfo de Como de Italia por 9-1 ante Lens de Francia en la cuarta fecha de la Champions League

El mediocampista argentino Nicolás Paz volvió a convertir en el último triunfo de Como de Italia, que se impuso por 9-1 al Lens francés en la cuarta fecha de la Champions League . El jugador de 22 años marcó con un gran zurdazo a los 39 minutos del primer tiempo, y le dedicó un emotivo homenaje al exjugador del Tenerife Jesús de Miguel Alameda, quien falleció durante la jornada del martes tras sufrir un duro choque sobre el campo de juego.

El triunfo ubica al Como en el cuarto lugar de la fase de liga, con nueve puntos en cuatro partidos y dentro de la zona de clasificados a los octavos de final de la valiosa copa europea.

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Nico Paz continúa viviendo un momento soñado en su tercer año como futbolista del Como italiano y volvió a marcar en la Champions League, en lo que fue su tercer gol en los últimos dos partidos, luego de festejar por duplicado ante el Manchester United.

El jugador que ya ha comenzado a destacar con la Selección argentina y marcó goles en los últimos tres amistosos del seleccionado nacional fue el autor del tercer gol del encuentro ante el Lens, luego del doblete del delantero Anastasios Douvikas.

Cuando iban 39 minutos de la primera parte, el argentino quedó libre por el costado derecho del área grande en medio de un contraataque y recibió un gran pase del propio Douvikas, que le permitió controlar, perfilarse de zurdo y sacar un remate alto muy potente, que sorprendió al arquero rival.

Una vez convertido el gol, el futbolista nacido en la ciudad española de Santa Cruz de Tenerife se dirigió al banco de suplentes, desde donde le acercaron una remera con la imagen de Jesús de Miguel, que falleció mientras defendía los colores del club de esa ciudad, en un homenaje muy emotivo.

Además de su tanto, en la segunda parte, el mediocampista que participó del último Mundial dio dos asistencias, a Lucas da Cunha y Douvikas, para contribuir con la goleada y seguir engrandeciendo sus estadísticas en esta temporada: registra seis goles y ocho asistencias en 13 partidos.

El resumen de Lens y Como