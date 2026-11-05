Viviendas de la Villa Olímpica: ingresos mínimos, requisitos y fecha del primer sorteo

El Gobierno provincial confirmó que el primer sorteo en diciembre. Lucas Crivelli, secretario de Hábitat y Vivienda, explicó cómo inscribirse, quiénes deben actualizar sus datos y cuáles son los requisitos para acceder a uno de los 104 departamentos de la Villa Olímpica

La Provincia abrió la convocatoria para participar del primer sorteo de 104 viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe , el complejo habitacional que fue utilizado por los atletas durante los Juegos Suramericanos y que ahora comenzará a ser adjudicado a familias de la ciudad. E l primer sorteo de preselección se realizará el próximo 2 de diciembre, a través de la L otería de la Provincia de Santa Fe.

En diálogo con la prensa, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli , brindó detalles sobre el proceso de inscripción, los requisitos para acceder a los departamentos y la actualización de datos que deberán realizar quienes ya forman parte del registro provincial.

El funcionario aclaró que la inscripción al sistema habitacional provincial permanece abierta, pero explicó que esta convocatoria tiene como objetivo que las personas interesadas en participar de este primer sorteo completen o actualicen su información.

"Convocamos a todos los santafesinos que se puedan inscribir para saber también nosotros, dentro de nuestro esquema de política habitacional, hacia dónde apuntar", señaló Crivelli. En ese sentido, destacó que el relevamiento permitirá tanto organizar la adjudicación de las viviendas como conocer el nivel de demanda habitacional existente en la ciudad.

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Villa Olímpica: quiénes deben actualizar sus datos para participar del sorteo

Uno de los puntos centrales de la convocatoria está relacionado con la actualización de la información de los inscriptos. Según explicó Crivelli, participarán del sorteo todas aquellas personas que se hayan inscripto o hayan actualizado sus datos durante el último año.

En ese sentido, aclaró que quienes realizaron una actualización en los últimos 30, 40, 50 o 60 días no necesitan volver a completar el trámite.

Además, adelantó que durante la jornada de este jueves los inscriptos recibirán un correo electrónico con la convocatoria para actualizar la información y los detalles correspondientes al proceso.

Cómo inscribirse para acceder a las 104 viviendas de Santa Fe

Las personas que todavía no se encuentran anotadas deberán ingresar al sitio oficial del Gobierno provincial: www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios/. Allí encontrarán un apartado específico para realizar la inscripción o actualizar los datos personales y familiares.

Para completar el procedimiento será necesario contar con el ID de Ciudadanía Digital de Santa Fe. A partir de allí, los interesados podrán acceder a los formularios correspondientes, que tienen carácter de declaración jurada.

Crivelli explicó que los datos declarados permitirán determinar si los postulantes cumplen con las condiciones establecidas para participar del sorteo.

Cuáles son los requisitos para participar del sorteo de viviendas

El secretario de Hábitat y Vivienda detalló las condiciones básicas que deberán cumplir las personas interesadas en acceder a uno de los 104 departamentos de la Villa Olímpica.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Conformar un grupo familiar: debe estar integrado por dos o más personas.

Ingresos demostrables: el grupo familiar deberá acreditar ingresos mínimos de $1.675.000. Se podrán sumar los ingresos de los distintos integrantes que trabajen.

No haber sido beneficiario de un plan de viviendas del Estado.

No ser deudor alimentario.

Tener residencia o actividad laboral en la ciudad de Santa Fe durante los últimos dos años, condición que deberá ser demostrable.

Respecto de los ingresos, Crivelli aclaró que se pueden sumar los aportes económicos de los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, si trabajan ambos padres y también un hijo, los ingresos de todos podrán ser considerados para alcanzar el monto requerido.

El primer sorteo será el 2 de diciembre y habrá otras adjudicaciones

Las 104 unidades que entrarán en esta primera instancia forman parte de un proyecto habitacional mucho más amplio. Según precisó Crivelli, el complejo de la Villa Olímpica contempla un total de 346 viviendas, que serán sorteadas en distintas etapas.

El funcionario explicó que los próximos sorteos se organizarán de acuerdo con la disponibilidad de las unidades y los trabajos necesarios para ponerlas en condiciones de ser habitadas.

En ese sentido, indicó que algunas viviendas requieren tareas de puesta en valor, reparaciones y controles de los sistemas eléctricos, de provisión de agua y de calentamiento.

"Es el plan más grande que tiene la provincia de Santa Fe en toda la provincia y no es tampoco tan fácil de llevar adelante", sostuvo.

Qué pasó con el intento de usurpación de las viviendas de la Villa Olímpica

Durante la entrevista, Crivelli también se refirió al intento de usurpación de viviendas en la Villa Olímpica, ocurrido en los últimos días. Aseguró que la situación se encuentra controlada y destacó el operativo desplegado por la Policía de Santa Fe.

Según relató, la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad fue determinante para impedir que la ocupación pudiera concretarse. Incluso, mencionó que el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, le confirmó que los primeros efectivos llegaron al predio en un minuto y 50 segundos.

Además, confirmó que desde la Dirección de Vivienda realizaron una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por el intento de usurpación.

Crivelli señaló que los abogados del organismo siguen el proceso judicial, aunque reconoció que todavía no cuentan con información precisa sobre las personas que habrían participado de la convocatoria.

También advirtió sobre la posibilidad de que detrás de estos hechos existan redes de comunicación informales que utilizan mensajes y audios de WhatsApp para organizar las ocupaciones.

Finalmente, remarcó la importancia de esclarecer lo ocurrido para evitar nuevos intentos de usurpación y recuperar antecedentes de ocupaciones anteriores que demandaron largos períodos de trabajo para poner nuevamente las viviendas en condiciones de ser adjudicadas.