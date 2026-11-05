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Gimnasia recibe a Belgrano buscando un triunfo que lo acerque a la Libertadores

El Lobo será local ante el Pirata, con la intención de ganar para tener la chance de clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual

5 de noviembre 2026 · 08:49hs
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Gimnasia recibe este jueves a Belgrano.

Gimnasia recibe este jueves a Belgrano.

Gimnasia y Belgrano se enfrentarán, desde las 19.15, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El Lobo marcha tercero en la Zona B y ningún resultado cambiará su posición, mientras que el Pirata está quinto y va por una victoria que lo deje cuarto para poder jugar los octavos de final como local. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Gimnasia y Belgrano al duelo por el Torneo Clausura

El Lobo viene de cumplir los dos objetivos que tenía en el semestre con el triunfo por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto. Gracias a los goles de Marcelo Torres e Ignacio Fernández, Gimnasia llegó a los 28 puntos en la Zona B y a los 54 en la tabla anual, clasificando a los octavos de final del Clausura y a la Copa Sudamericana 2027.

A su vez, en la fecha 15 se le dieron otros resultados que le permitieron asegurarse el tercer puesto y los dirigidos por Ariel Pereyra saben que jugarán el primer mano a mano en el Bosque. De cara al duelo con Belgrano, Nacho Fernández iría al banco de suplentes porque acumula cuatro amarillas y de recibir otra se perdería el arranque de los playoffs.

Por su parte, el Pirata también tiene asegurado su lugar en octavos de final pero buscará ganar en La Plata para culminar cuarto en la Zona B, porque de ser así disputará el primer partido en condición de local. Además, dependiendo de los resultados de los otros equipos, si pierde podría caer hasta el octavo puesto y enfrentar al líder de la Zona A como visitante. Sin embargo, necesitará que River (4°) no le gane a Aldosivi, y en caso de que el Millonario se imponga los cordobeses tendrán que ganar por cuatro goles más que el conjunto de Núñez.

Probables formaciones

Gimnasia: Harlen Castillo; Pablo Aguiar, Germán Conti, Enzo Martínez, Matías Melluso; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Belgrano: Thiago Cardozo; Federico Rica, Lisandro López, Leonardo Morales, Andrés Benítez; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Lucas Zelarayán; Franco Vázquez; Emiliano Rigoni y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

Gimnasia Belgrano Copa Libertadores
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