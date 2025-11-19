Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

Aunque todavía restan definir nueve cupos, ya se dieron a conocer varios de los países que diputarán la próxima Copa del Mundo.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se comenzaron a definir los primeros clasificados al torneo, aunque todavía resta definir aquellos que disputarán el repechaje.

La Selección argentina fue la primera de CONMEBOL en obtener su boleto a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

En tanto, el resto de seleccionados sudamericanos que aseguraron su presencia en la siguiente Copa del Mundo fueron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

En cuanto al continente europeo, Inglaterra fue la primera luego de aplastar a Letonia con dos fechas de anticipación. Más adelante, Francia, Alemania, Croacia, Portugal y Países Bajos confirmaron su asistencia.

Australia, Uzbekistán, Japón, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Jordania también dirán presente en el Mundial 2026 tras haber disputado las Eliminatorias de Asia.

Además, Estados Unidos, México y Canadá también participarán del evento deportivo más importante a nivel selecciones debido a que son los anfitriones del mismo.

Por Concacaf dio la sorpresa Curazao, una pequeña isla que jugará por primera vez un Mundial, mientras que los otros dos clasificados son Haití (Alemania 1974) y Panamá (Rusia 2018), que sólo habían jugado una Copa.

Por su parte, Surinam y Jamaica avanzaron como mejores segundos y jugarán el Repechaje.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Nueva Zelanda tiene sellado su pase a la próxima Copa del Mundo, mientras que Nueva Caledonia participará del repechaje que tendrá lugar en Monterrey y Guadalajara, ambas ciudades de México, en marzo del año siguiente en el marco de la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Por último, Marruecos, Túnez y Egipto sacaron pasaje para la cita mundialista, seguidos por Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. No obstante, la mayor sorpresa del continente africano será la presencia de Cabo Verde por primera vez en su historia.

Todos los clasificados de momento al Mundial 2026

• Conmebol: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá (organizadores), Panamá, Curazao y Haití.

• África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía: Nueva Zelanda.

• Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria