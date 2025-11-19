Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

Aunque todavía restan definir nueve cupos, ya se dieron a conocer varios de los países que diputarán la próxima Copa del Mundo.

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 06:49hs
Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se comenzaron a definir los primeros clasificados al torneo, aunque todavía resta definir aquellos que disputarán el repechaje.

La Selección argentina fue la primera de CONMEBOL en obtener su boleto a la cita mundialista que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

En tanto, el resto de seleccionados sudamericanos que aseguraron su presencia en la siguiente Copa del Mundo fueron Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

En cuanto al continente europeo, Inglaterra fue la primera luego de aplastar a Letonia con dos fechas de anticipación. Más adelante, Francia, Alemania, Croacia, Portugal y Países Bajos confirmaron su asistencia.

Australia, Uzbekistán, Japón, Irán, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur y Jordania también dirán presente en el Mundial 2026 tras haber disputado las Eliminatorias de Asia.

Además, Estados Unidos, México y Canadá también participarán del evento deportivo más importante a nivel selecciones debido a que son los anfitriones del mismo.

Por Concacaf dio la sorpresa Curazao, una pequeña isla que jugará por primera vez un Mundial, mientras que los otros dos clasificados son Haití (Alemania 1974) y Panamá (Rusia 2018), que sólo habían jugado una Copa.

Por su parte, Surinam y Jamaica avanzaron como mejores segundos y jugarán el Repechaje.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Nueva Zelanda tiene sellado su pase a la próxima Copa del Mundo, mientras que Nueva Caledonia participará del repechaje que tendrá lugar en Monterrey y Guadalajara, ambas ciudades de México, en marzo del año siguiente en el marco de la última fecha FIFA de Eliminatorias.

Por último, Marruecos, Túnez y Egipto sacaron pasaje para la cita mundialista, seguidos por Egipto, Argelia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. No obstante, la mayor sorpresa del continente africano será la presencia de Cabo Verde por primera vez en su historia.

Todos los clasificados de momento al Mundial 2026

Conmebol: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Concacaf: México, Estados Unidos, Canadá (organizadores), Panamá, Curazao y Haití.

África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria

Mundial Estados Unidos Selección Argentina
Noticias relacionadas
Cristiano Ronaldo podría perderse algunos partidos del Mundial si es que Portugal clasifica.

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Lionel Messi se mostró ilusionado con jugar la Copa del Mundo.

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina

almagro a y gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el prefederal

Almagro A y Gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el Prefederal

panama, haiti y curazao se clasificaron al mundial 2026

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Lo último

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Último Momento
Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

Ovación
Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026