Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo fue expulsado ante Irlanda por un codazo a O´Shea, acción que la FIFA castiga con varios encuentros y al quedar solo una fecha de Eliminatorias debería cumplir en la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo tuvo noche de pesadilla en la caída de Portugal en su visita ante Irlanda, en lo que podría ser su último partido por Eliminatorias. Pegó un codazo por la espalda, fue expulsado por primera vez con su seleccionado y podría recibir una pena que lo deje afuera de casi toda la fase del grupo del Mundial 2026.

El Bicho, ofuscado por la pegajosa marca de Dara O´Shea, respondió con un insólito codazo giratorio a la espalda del defensor y vio la tarjeta roja a instacias del VAR, castigo que el luso aplaudió irónicamente a un público que le despidió con fuertes abucheos, insultos y cántico por Lionel Messi.

Sin embargo, lo peor para Ronaldo podría suceder fuera de las canchas ya que FIFA es muy severa con ese tipo de acciones y por la inminencia del cierre de las Eliminatorias, el delantero debería servir directamente en la Copa del Mundo.

En el "ítem i) del artículo 14 inciso 1ero del Código Disciplinario de la FIFA" se establece "al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas o mordiscos; escupir o golpear) a un adversario u otra persona que no sea un oficial de partido". Debido a que solo queda un partido en las Eliminatorias para Portugal, los otros dos juegos de suspensión que debe cumplir serían en el Mundial 2026, perdiéndose casi la totalidad de la Fase de Grupos dado que comprende tres juegos.

En caso de confirmarse la sanción y su gravedad, Ronaldo no sería el único en tener que cumplir un castigo de las Eliminatorias en el Mundial, al confirmarse que Nicolás Otamendi no podrá ser parte del estreno de la Selección Argentina por su expulsión en el cierre ante Ecuador en Guayaquil.

Todavía Portugal no cuenta con su pasaje a la Copa del Mundo asegurado, aunque depende de si mismo de cara a la última jornada como local ante Armenia, al ingresar en la cima del grupo F con 10 puntos y poseer una ventaja de dos unidades por sobre Hungría.