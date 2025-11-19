Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

En la serie por el tercer puesto de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe perdió la serie ante Provincial de Rosario y cerró la competencia en el cuarto lugar

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 08:34hs
Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas de Santa Fe dejó todo en la serie por el tercer puesto frente a Provincial de Rosario y finalmente cerró la Liga de Honor 2025 en la cuarta posición. Los jugadores de la entidad lagunera, cuerpo técnico, deben quedarse tranquilos ya que cumplieron un gran año, y estuvieron a la altura de las circunstancias. El saldo fue haber quedado entre los cuatro mejores elencos del waterpolo de clubes del país.

En la pileta del Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, se jugaron los cotejos correspondientes al tercer puesto de la Liga de Honor de Waterpolo. En los dos compromisos, Regatas de Santa Fe cayó ante el duro Provincial de Rosario. En primer término, la derrota fue por 15 a 10, y en el segundo compromiso, la victoria del conjunto del parque de la Independencia fue por un ajustado 13 a 11.

En el primer encuentro, derrota por 15 a 10, el máximo anotador para los rosarinos fue Tomás Tilatti con seis goles, mientras que Santiago Cabrera consiguió dos, en tanto, en la escuadra lagunera, Juan Fernández fue el gran artillero al marcar seis goles, y Alejandro Pieroni marcó dos tantos.

En el segundo compromiso en el natatorio del Náutico, Juan Fernández cosechó tres goles, dos Alejandro Pieroni, y Matías Picatto, en tanto, para el cuadro rosarino, Erik Schone, Tomás Tilatti y Branco Levak consiguieron dos cada uno.

Lo que viene para la escuadra lagunera, sería el Campeonato Nacional de primera categoría masculino, que se realizará en las instalaciones que el club Gimnasia y Esgrima de Rosario posee en el parque de la Independencia, y está pautado, en principio del 5 al 7 de diciembre, pero habrá que ver si el mismo finalmente se disputa o no.

Lo que si está suspendido, de acuerdo a lo comunicado por la Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos, es la tercera etapa de la Superliga Sudamericana de Waterpolo, ya que no se alcanzó el quorum mínimo de equipos requeridos para la realización del evento. En esta competencia, los laguneros terminaron en la décima posición con ocho unidades.

Síntesis

Provincial 13- Regatas de Santa Fe 11

Provincial: Valentín Cabral, Lautaro Camino, Erik Schone, Tomás Tilatti, Branco Levak, Valentino Giusto, Ignacio Setti, Boris Levak, Francisco Helguera, Ramiro Gil, Ignacio Banchero, Santiago Cabrera e Ignacio Eberlein. DT: Juan Giri.

Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández, Octavio Molinas, Ignacio Pieroni, Lucas Picatto, Alejandro Pieroni, Juan Fernández, Bautista Bosque, Matías Picatto, Santiago Scalzo y Facundo Doello. DT: Ovidio López.

Goles:

Provincial: Lautaro Camino 1, Erik Schone 2, Tomás Tilatti 2, Branco Levak 2, Ignacio Setti 3, Francisco Helguera 1, Ramiro Gil 1, Ignacio Banchero 1.

Regatas: Facundo Doello 1, Alejandro Pieroni 2, Lucas Picatto 2, Juan Fernández 3, Bautista Bosque 1, Matías Picatto 2.

Cancha: Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario)

Árbitros: Facundo Perré y Mariano Di Biasio.

Se define la Liga de Honor en Rosario

El próximo sábado 22 de noviembre se dirimirá el campeón de la Liga de Honor 2025, y será entre Gimnasia y Esgrima de Rosario y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. En la serie que define al ganador, el conjunto de GEBA, forzó un tercer encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Rosario luego de perder el primer partido y ganar el segundo.

La final comenzó en el natatorio de Argentinos Juniors con una caída ajustada por 14-13 con goles de Carlos Camnasio (5), Mauricio Ramírez (2), Martino Rizzo (2), Lucas D’Alessandro (1), Sebastián Pollaroli (1), Iván Saavedra (1) y Matías Canda (1).

Pocas horas más tarde, en la Pileta del Parque Olímpico del Parque Roca, el equipo porteño empató la eliminatoria al imponerse por 9-8. Los tantos fueron de Saavedra (3), Rizzo (3), D’Alessandro (1), Canda (1) y Camnasio (1).

Regatas Santa Fe Liga de Honor
Noticias relacionadas
los premios olimpia 2025 suman esports y nuevas distinciones en su 72ª edicion

Los Premios Olimpia 2025 suman esports y nuevas distinciones en su 72ª edición

Por el Campeonato Argentino Juvenil, Santa Fe jugará con Rosario en cancha de San Juan Rugby Club.

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe se realizará en febrero de 2026.

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

almagro a y gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el prefederal

Almagro A y Gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el Prefederal

Lo último

En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Último Momento
En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026