En la serie por el tercer puesto de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe perdió la serie ante Provincial de Rosario y cerró la competencia en el cuarto lugar

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas de Santa Fe dejó todo en la serie por el tercer puesto frente a Provincial de Rosario y finalmente cerró la Liga de Honor 2025 en la cuarta posición. Los jugadores de la entidad lagunera, cuerpo técnico, deben quedarse tranquilos ya que cumplieron un gran año, y estuvieron a la altura de las circunstancias. El saldo fue haber quedado entre los cuatro mejores elencos del waterpolo de clubes del país.

En la pileta del Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario, se jugaron los cotejos correspondientes al tercer puesto de la Liga de Honor de Waterpolo. En los dos compromisos, Regatas de Santa Fe cayó ante el duro Provincial de Rosario. En primer término, la derrota fue por 15 a 10, y en el segundo compromiso, la victoria del conjunto del parque de la Independencia fue por un ajustado 13 a 11.

En el primer encuentro, derrota por 15 a 10, el máximo anotador para los rosarinos fue Tomás Tilatti con seis goles, mientras que Santiago Cabrera consiguió dos, en tanto, en la escuadra lagunera, Juan Fernández fue el gran artillero al marcar seis goles, y Alejandro Pieroni marcó dos tantos.

En el segundo compromiso en el natatorio del Náutico, Juan Fernández cosechó tres goles, dos Alejandro Pieroni, y Matías Picatto, en tanto, para el cuadro rosarino, Erik Schone, Tomás Tilatti y Branco Levak consiguieron dos cada uno.

Lo que viene para la escuadra lagunera, sería el Campeonato Nacional de primera categoría masculino, que se realizará en las instalaciones que el club Gimnasia y Esgrima de Rosario posee en el parque de la Independencia, y está pautado, en principio del 5 al 7 de diciembre, pero habrá que ver si el mismo finalmente se disputa o no.

Lo que si está suspendido, de acuerdo a lo comunicado por la Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos, es la tercera etapa de la Superliga Sudamericana de Waterpolo, ya que no se alcanzó el quorum mínimo de equipos requeridos para la realización del evento. En esta competencia, los laguneros terminaron en la décima posición con ocho unidades.

Síntesis

Provincial 13- Regatas de Santa Fe 11

Provincial: Valentín Cabral, Lautaro Camino, Erik Schone, Tomás Tilatti, Branco Levak, Valentino Giusto, Ignacio Setti, Boris Levak, Francisco Helguera, Ramiro Gil, Ignacio Banchero, Santiago Cabrera e Ignacio Eberlein. DT: Juan Giri.

Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández, Octavio Molinas, Ignacio Pieroni, Lucas Picatto, Alejandro Pieroni, Juan Fernández, Bautista Bosque, Matías Picatto, Santiago Scalzo y Facundo Doello. DT: Ovidio López.

Goles:

Provincial: Lautaro Camino 1, Erik Schone 2, Tomás Tilatti 2, Branco Levak 2, Ignacio Setti 3, Francisco Helguera 1, Ramiro Gil 1, Ignacio Banchero 1.

Regatas: Facundo Doello 1, Alejandro Pieroni 2, Lucas Picatto 2, Juan Fernández 3, Bautista Bosque 1, Matías Picatto 2.

Cancha: Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario)

Árbitros: Facundo Perré y Mariano Di Biasio.

Se define la Liga de Honor en Rosario

El próximo sábado 22 de noviembre se dirimirá el campeón de la Liga de Honor 2025, y será entre Gimnasia y Esgrima de Rosario y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. En la serie que define al ganador, el conjunto de GEBA, forzó un tercer encuentro ante Gimnasia y Esgrima de Rosario luego de perder el primer partido y ganar el segundo.

La final comenzó en el natatorio de Argentinos Juniors con una caída ajustada por 14-13 con goles de Carlos Camnasio (5), Mauricio Ramírez (2), Martino Rizzo (2), Lucas D’Alessandro (1), Sebastián Pollaroli (1), Iván Saavedra (1) y Matías Canda (1).

Pocas horas más tarde, en la Pileta del Parque Olímpico del Parque Roca, el equipo porteño empató la eliminatoria al imponerse por 9-8. Los tantos fueron de Saavedra (3), Rizzo (3), D’Alessandro (1), Canda (1) y Camnasio (1).