Almagro A y Gimnasia ganaron como visitante y recuperaron la localía, en las semifinales del Torneo Oficial Prefederal. La formación de Maximiliano Barisio ganó el Clásico en el Enzo Scocco, en tanto el defensor del título superó a Sanjustino en el Cuna de Matadores. Este jueves se arma la final.
Almagro A y Gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el Prefederal
Almagro A venció como visitante a Alma Juniors, en tanto que lo propio hizo Gimnasia ante Sanjustino, y estiraron las semis del Prefederal.
Por Ovación
Las formaciones de los dos partidos del Prefederal
SANJUSTINO 65: Matías Fleury 5, Ignacio Paz 6, Facundo González 6, Matías Galligani 5, Edgardo Torne 19 (FI) Ezequiel Zanatta 5, Tomás Pereyra 11, Francisco Di Meo 8. DT: Renzo Giunta.
GIMNASIA 68: Jeremías Salvatelli 10, León Alfonso 18, Iñaki Uriona 6, Inti Peón 12, Gonzalo Sabatini 13 (FI) Julián Salaberry 5, Tomás Gómez 2, Marcial D'amelio 0, Santiago Saudejaud 0, Matías Manattini 0, Lorenzo Micheloni 2. DT: Fernando Ciprian.
Parciales: 20-22, 31-31 y 49-51.
Árbitros: Silvio Guzmán, Alejandro Araujo y Agustín Kinsvater.
Cancha: Cuna de Matadores.
ALMA JUNIORS 64: Francisco Garzia 20, Facundo Rittiner 9, Nicolás Correnti 13, Facundo Breques 3, Juan Bello 5 (FI) Felipe Perren 0, Stefano Castoldi 2, Ignacio Morelli 10, Santiago Blainq 0, Felipe Maack 2. DT: Sebastián Puñet.
ALMAGRO A 83: Matías Felcaro 22, Leonardo Strack 15, Enzo Durigon 5, Gonzalo Lozicki 10, Rodrigo Riquelme 15 (FI) Joaquín Jeandrevin 0, Franco Mierke 3, Mateo Spies 6, Máximo Vergara 0, Valentín Depetris 7. DT: Maximiliano Barisio.
Parciales: 14-25, 29-47 y 49-66.
Árbitros: Ezequiel Angelini, Sergio Quinteros y Luciano Menéndez.
Cancha: Enzo Scocco.
Definición de Posiciones
PUESTO 5
BANCO 75: Joaquín Gancedo 10, Alejo Suñe 20, Manuel Spreafico 15, Valentino Medrano 10, Cristian Genre Bert 5 (FI) Franco Mayer 0, Sebastián Strina 10, Alejandro Vergara 0, Juan Torren 5. DT: Santiago Perlo.
RIVADAVIA 81: Mauro Natta 15, Francisco Spicchiali 15, Manuel García 13, Brian Najnudel 11, Estanislao Verga 9 (FI) Sebastián Correnti 3, Lucas Quilici 0, Alejandro Forlín 9, Mauricio Costa Hernández 2, Agustín Masino 4. DT: Emanuel Schifitto.
Parciales: 20-30, 33-48 y 55-69.
Árbitros: Maximiliano Piedrabuena y Gerónimo Pauli.
Cancha: Julián Ortiz de Zárate.
PUESTO 7
UNIÓN B 79: Segundo Astulfi 17, Pedro Spajic 5, Pablo Spies 0, Agustín Ferrari 20, Bautista Bianchi 21 (FI) Francisco Alonso 7, Mateo Fabbroni 4, Fabricio Gómez 0, Tomás Peralta 5. DT: Federico Spreafico.
UNIÓN A 84: Benjamín Jacquier 9, José Bione 24, Matías Reynoso 14, Juan Perezlindo 12, Lautaro Pascual 4 (FI) Alan Acosta 5, Santino Castrodeza 3, Mateo Belsito 2, Luciano Giudici 0, Franco Giunta 6, Máximo Alvarez 5. DT: Nicolás Fernándes Chamusco.
Parciales: 21-28, 35-44 y 63-67.
Árbitros: Nicolás Cecchetti y Abril Robledo Mas.
Estadio: Ángel Malvicino.
Fuente: ASB