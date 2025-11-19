Uno Santa Fe | Ovación | Almagro

Almagro A y Gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el Prefederal

Almagro A venció como visitante a Alma Juniors, en tanto que lo propio hizo Gimnasia ante Sanjustino, y estiraron las semis del Prefederal.

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 07:34hs
Almagro A y Gimnasia forzaron desempates en las semifinales en el Prefederal

Almagro A y Gimnasia ganaron como visitante y recuperaron la localía, en las semifinales del Torneo Oficial Prefederal. La formación de Maximiliano Barisio ganó el Clásico en el Enzo Scocco, en tanto el defensor del título superó a Sanjustino en el Cuna de Matadores. Este jueves se arma la final.

SANJUSTINO 65: Matías Fleury 5, Ignacio Paz 6, Facundo González 6, Matías Galligani 5, Edgardo Torne 19 (FI) Ezequiel Zanatta 5, Tomás Pereyra 11, Francisco Di Meo 8. DT: Renzo Giunta.

GIMNASIA 68: Jeremías Salvatelli 10, León Alfonso 18, Iñaki Uriona 6, Inti Peón 12, Gonzalo Sabatini 13 (FI) Julián Salaberry 5, Tomás Gómez 2, Marcial D'amelio 0, Santiago Saudejaud 0, Matías Manattini 0, Lorenzo Micheloni 2. DT: Fernando Ciprian.

Parciales: 20-22, 31-31 y 49-51.

Árbitros: Silvio Guzmán, Alejandro Araujo y Agustín Kinsvater.

Cancha: Cuna de Matadores.

ALMA JUNIORS 64: Francisco Garzia 20, Facundo Rittiner 9, Nicolás Correnti 13, Facundo Breques 3, Juan Bello 5 (FI) Felipe Perren 0, Stefano Castoldi 2, Ignacio Morelli 10, Santiago Blainq 0, Felipe Maack 2. DT: Sebastián Puñet.

ALMAGRO A 83: Matías Felcaro 22, Leonardo Strack 15, Enzo Durigon 5, Gonzalo Lozicki 10, Rodrigo Riquelme 15 (FI) Joaquín Jeandrevin 0, Franco Mierke 3, Mateo Spies 6, Máximo Vergara 0, Valentín Depetris 7. DT: Maximiliano Barisio.

Parciales: 14-25, 29-47 y 49-66.

Árbitros: Ezequiel Angelini, Sergio Quinteros y Luciano Menéndez.

Cancha: Enzo Scocco.

image

Definición de Posiciones

PUESTO 5

BANCO 75: Joaquín Gancedo 10, Alejo Suñe 20, Manuel Spreafico 15, Valentino Medrano 10, Cristian Genre Bert 5 (FI) Franco Mayer 0, Sebastián Strina 10, Alejandro Vergara 0, Juan Torren 5. DT: Santiago Perlo.

RIVADAVIA 81: Mauro Natta 15, Francisco Spicchiali 15, Manuel García 13, Brian Najnudel 11, Estanislao Verga 9 (FI) Sebastián Correnti 3, Lucas Quilici 0, Alejandro Forlín 9, Mauricio Costa Hernández 2, Agustín Masino 4. DT: Emanuel Schifitto.

Parciales: 20-30, 33-48 y 55-69.

Árbitros: Maximiliano Piedrabuena y Gerónimo Pauli.

Cancha: Julián Ortiz de Zárate.

PUESTO 7

UNIÓN B 79: Segundo Astulfi 17, Pedro Spajic 5, Pablo Spies 0, Agustín Ferrari 20, Bautista Bianchi 21 (FI) Francisco Alonso 7, Mateo Fabbroni 4, Fabricio Gómez 0, Tomás Peralta 5. DT: Federico Spreafico.

UNIÓN A 84: Benjamín Jacquier 9, José Bione 24, Matías Reynoso 14, Juan Perezlindo 12, Lautaro Pascual 4 (FI) Alan Acosta 5, Santino Castrodeza 3, Mateo Belsito 2, Luciano Giudici 0, Franco Giunta 6, Máximo Alvarez 5. DT: Nicolás Fernándes Chamusco.

Parciales: 21-28, 35-44 y 63-67.

Árbitros: Nicolás Cecchetti y Abril Robledo Mas.

Estadio: Ángel Malvicino.


Fuente: ASB

Almagro Gimnasia Prefederal
Noticias relacionadas
los premios olimpia 2025 suman esports y nuevas distinciones en su 72ª edicion

Los Premios Olimpia 2025 suman esports y nuevas distinciones en su 72ª edición

Por el Campeonato Argentino Juvenil, Santa Fe jugará con Rosario en cancha de San Juan Rugby Club.

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe se realizará en febrero de 2026.

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Lo último

En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Último Momento
En Casa Rosada dicen que no temen por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

En Casa Rosada dicen que no "temen" por la declaración de Diego Spagnuolo: confían en la Justicia

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

La Autovía 19 mano a Córdoba estuvo cortada seis horas por el vuelco de un camión

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

Ovación
Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Colón convocó a los socios a la Asamblea Ordinaria donde tratará la Memoria y Balance

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Lerche y una nueva aparición para describir el presente de Colón y repartir críticas

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Regresa una tradición del río: la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Santa Fe se mide con Rosario por un lugar en la final del Argentino Juvenil

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Regatas de Santa Fe culminó en la cuarta posición en la Liga de Honor

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026