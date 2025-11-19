Pescadores santafesinos cortan rutas en reclamo al gobierno: denuncian decomisos y falta de diálogo

Los pescadores de toda la provincia anunciaron medidas de fuerza que incluye cortes de rutas. En Santa Fe será sobre la 168 a la altura de la fuente de La Cordialidad. Advierten que la situación económica “ya es insostenible”.

La tensión entre el sector pesquero de Santa Fe y el gobierno provincial volvió a escalar este miércoles, luego de que las organizaciones confirmaran que realizarán cortes de rutas en distintos puntos del territorio ante la falta de convocatoria oficial prometida días atrás.

Según explicó Jesús Pérez, representante de los trabajadores, existe un “ sentimiento de impotencia y degradación ” hacia el sector, que esperaba un llamado del gobierno tras la reunión que autoridades provinciales mantuvieron con sus pares de Entre Ríos. “Nos prometieron que nos iban a llamar el lunes, pero no nos han convocado. No tenemos ninguna respuesta”, aseguró.

El gobierno santafesino prohibió el acopio de pescado para exportar

Cortes en toda la provincia

Ante este escenario, los pescadores anunciaron que desde la mañana iniciarán cortes de media calzada y, luego, bloqueos totales en varios puntos estratégicos:

• Autopista Santa Fe – Rosario

• Ruta 11 a la altura de Puerto Gaboto

• Ruta 95

• Arroyo Leyes

• Región norte santafesina

• Fuente de la Cordialidad, en el acceso al Viaducto Oroño (Santa Fe)

Los organizadores manifestaron que la medida incluirá a pescadores independientes, familias de la costa y miembros de distintas agrupaciones del rubro. La convocatoria comenzó a las 8.30, aunque muchos trabajadores se sumarán una vez que lleven a sus hijos a la escuela.

Denuncias por decomisos y tensión con la policía

Los pescadores denunciaron además la existencia de procedimientos policiales irregulares en el norte de la provincia. Según relataron, familias enteras fueron interceptadas en la costa, donde efectivos les habrían secuestrado lanchas, motores y piezas de caza.

“Les quitaron la lancha, el motor y hasta un carpincho que llevaban para comer porque hace 15 días vienen alimentándose solo con pescado”, afirmó Jesús. También exigió que el gobierno intervenga y devuelva las herramientas de trabajo a los afectados.

“Hoy se vence el plazo”

La decisión de cortar rutas surge porque, según los referentes del sector, este miércoles es el límite para recibir una respuesta concreta del gobierno provincial. “Hoy se termina el tiempo. Vamos a esperar hasta que las bases decidan. No queremos perjudicar a los vecinos, pero el gobierno debe dar una respuesta inmediata”, señalaron.

