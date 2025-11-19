Uno Santa Fe | Santa Fe | pescadores

Pescadores santafesinos cortan rutas en reclamo al gobierno: denuncian decomisos y falta de diálogo

Los pescadores de toda la provincia anunciaron medidas de fuerza que incluye cortes de rutas. En Santa Fe será sobre la 168 a la altura de la fuente de La Cordialidad. Advierten que la situación económica “ya es insostenible”.

19 de noviembre 2025 · 08:17hs
Corte de pescadores en la ruta 168

gentileza

Corte de pescadores en la ruta 168

La tensión entre el sector pesquero de Santa Fe y el gobierno provincial volvió a escalar este miércoles, luego de que las organizaciones confirmaran que realizarán cortes de rutas en distintos puntos del territorio ante la falta de convocatoria oficial prometida días atrás.

pesca rio acopio pescadores
El gobierno santafesino prohibió el acopio de pescado para exportar

El gobierno santafesino prohibió el acopio de pescado para exportar

Según explicó Jesús Pérez, representante de los trabajadores, existe un “sentimiento de impotencia y degradación” hacia el sector, que esperaba un llamado del gobierno tras la reunión que autoridades provinciales mantuvieron con sus pares de Entre Ríos. Nos prometieron que nos iban a llamar el lunes, pero no nos han convocado. No tenemos ninguna respuesta”, aseguró.

Cortes en toda la provincia

Ante este escenario, los pescadores anunciaron que desde la mañana iniciarán cortes de media calzada y, luego, bloqueos totales en varios puntos estratégicos:

• Autopista Santa Fe – Rosario

• Ruta 11 a la altura de Puerto Gaboto

• Ruta 95

• Arroyo Leyes

• Región norte santafesina

• Fuente de la Cordialidad, en el acceso al Viaducto Oroño (Santa Fe)

Los organizadores manifestaron que la medida incluirá a pescadores independientes, familias de la costa y miembros de distintas agrupaciones del rubro. La convocatoria comenzó a las 8.30, aunque muchos trabajadores se sumarán una vez que lleven a sus hijos a la escuela.

Denuncias por decomisos y tensión con la policía

Los pescadores denunciaron además la existencia de procedimientos policiales irregulares en el norte de la provincia. Según relataron, familias enteras fueron interceptadas en la costa, donde efectivos les habrían secuestrado lanchas, motores y piezas de caza.

“Les quitaron la lancha, el motor y hasta un carpincho que llevaban para comer porque hace 15 días vienen alimentándose solo con pescado”, afirmó Jesús. También exigió que el gobierno intervenga y devuelva las herramientas de trabajo a los afectados.

“Hoy se vence el plazo”

La decisión de cortar rutas surge porque, según los referentes del sector, este miércoles es el límite para recibir una respuesta concreta del gobierno provincial. “Hoy se termina el tiempo. Vamos a esperar hasta que las bases decidan. No queremos perjudicar a los vecinos, pero el gobierno debe dar una respuesta inmediata”, señalaron.

• LEER MÁS: Pescadores santafesinos niegan haber firmado un acuerdo con el gobierno por el cierre de exportaciones

pescadores rutas reclamos
Protesta. Ante la falta de respuestas oficiales, los pescadores amenazan con cortar la ruta nacional 168. 

Protesta. Ante la falta de respuestas oficiales, los pescadores amenazan con cortar la ruta 168. 

Un camión volcó en la madrugada a la altura de San Agustín 

Cada año, en la Argentina, se diagnostican 300 nuevos casos

