Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

El elenco santafesino cortó una racha de seis derrotas al hilo al superar a Sportivo Suardi por 87-83 en el Roque Otrino. Hans Feder Ponce, la gran figura de la noche.

Ovación

Por Ovación

19 de noviembre 2025 · 06:54hs
Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

Llegó la primera alegría de la temporada para Colón. Luego de seis caídas consecutivas, el Sabalero derrotó al durísimo Sportivo Suardi por 87-83 luego de remontar una desventaja de doble dígito.

El dueño de casa arrancó mejor y logró la primera ventaja, pero Sportivo Suardi ajustó sobre el final y se quedó con el parcial por la mínima, 20-19. La visita intensificó la tendencia con un segundo período de alto voltaje ofensivo. Lo ganó 27-20 y cerró la primera mitad ocho arriba.

Al la vuelta de los vestuarios los de Andrés Poi superaron el doble dígito de diferencia, pero allí empezó la reacción de Colón, que poco a poco comenzó a descontar, ganó el parcial por un doble y se puso a seis.

Colón, con contundencia en el último cuarto

El último cuarto fue todo del dueño de casa. Con un extraordinario trabajo en ambos costados más la sobresaliente tarea de Feder Ponce, goleador del torneo, logró una racha de 29-19 para darlo vuelta y sentenciar la historia a su favor, logrando su primer triunfo de la temporada.

Hans Feder Ponce la rompió con 27 puntos y 10 rebotes liderando una ofensiva que tuvo otros cuatro en doble dígito, incluyendo los 19 de Bautista Fernández. En Suardi se destacaron las 16 unidades de Pablo Martínez y los 14 de Sebastián Braida.

Colón Liga Argentina Suardi
Noticias relacionadas
yunis, palabra autorizada en colon: la cabeza ya esta liberada

Yunis, palabra autorizada en Colón: "La cabeza ya está liberada"

colon inicio la pretemporada con un grupo reducido en el predio 4 de junio

Colón inició la pretemporada con un grupo reducido en el Predio 4 de Junio

José Vignatti será candidato en la lista Tradición Sabalera, pero en otro cargo.

La jugada de Tradición Sabalera para que Vignatti sea candidato

elecciones en colon: que piensa cada lista sobre el proximo dt y el director deportivo

Elecciones en Colón: qué piensa cada lista sobre el próximo DT y el director deportivo

Lo último

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Último Momento
Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

Comienza la recta final: todos los clasificados al Mundial 2026

Ovación
Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

Golpe a la ilusión: la reserva de Unión perdió con Argentinos y quedó eliminado

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Confirmación inminente: Casasol pasará a llamarse Casa Unión

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión ya tiene árbitro para recibir a Gimnasia (LP) en el inicio de los playoffs del Clausura

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Unión despejó dudas y confirmó las condiciones de ingreso para el inicio de los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Es oficial: Unión, con día y hora confirmados para su duelo ante Gimnasia por los playoffs

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026