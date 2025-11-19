Colón festejó en casa su primer triunfo en la Liga Argentina

El elenco santafesino cortó una racha de seis derrotas al hilo al superar a Sportivo Suardi por 87-83 en el Roque Otrino. Hans Feder Ponce, la gran figura de la noche.

Llegó la primera alegría de la temporada para Colón. Luego de seis caídas consecutivas, el Sabalero derrotó al durísimo Sportivo Suardi por 87-83 luego de remontar una desventaja de doble dígito.

El dueño de casa arrancó mejor y logró la primera ventaja, pero Sportivo Suardi ajustó sobre el final y se quedó con el parcial por la mínima, 20-19. La visita intensificó la tendencia con un segundo período de alto voltaje ofensivo. Lo ganó 27-20 y cerró la primera mitad ocho arriba.

Al la vuelta de los vestuarios los de Andrés Poi superaron el doble dígito de diferencia, pero allí empezó la reacción de Colón, que poco a poco comenzó a descontar, ganó el parcial por un doble y se puso a seis.

Colón, con contundencia en el último cuarto

El último cuarto fue todo del dueño de casa. Con un extraordinario trabajo en ambos costados más la sobresaliente tarea de Feder Ponce, goleador del torneo, logró una racha de 29-19 para darlo vuelta y sentenciar la historia a su favor, logrando su primer triunfo de la temporada.

Hans Feder Ponce la rompió con 27 puntos y 10 rebotes liderando una ofensiva que tuvo otros cuatro en doble dígito, incluyendo los 19 de Bautista Fernández. En Suardi se destacaron las 16 unidades de Pablo Martínez y los 14 de Sebastián Braida.