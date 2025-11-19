Uno Santa Fe | Ovación | Panamá

Panamá, Haití y Curazao se clasificaron al Mundial 2026

Jamaica y Surinam disputarán el repechaje en busca del boleto a la siguiente edición de la Copa del Mundo.

19 de noviembre 2025 · 06:57hs
Panamá, Haíti y Curazao sellaron ayer su participación en el Mundial 2026 tras quedar como lideres de grupo de las Eliminatorias Concacaf, mientras que Jamaica y Surinam disputarán el repechaje.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los equipos ya clasificados se suman a Estados Unidos, México y Canadá, anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

Panamá y Haití dirán presente en una cita mundialista por segunda vez en su historia, tras las presencias en Rusia 2018 y Alemania 1974. En tanto, Curazao lo hará por primera vez, protagonizando un hecho histórico: clasificarse al Mundial 2026 sin un solo futbolista nacido en su territorio.

Sobre el final del encuentro que disputaba el país autónomo dentro del Reino de los Países Bajos, el cual terminó igualado sin goles, Jamaica recibió un penal a su favor, pero tras la revisión del VAR, el mismo determinó que finalmente no hubo infracción.

De esta manera, Panamá goleó 3-0 a El Salvador con tantos de Cesar Blackman, Eric Davis, y José Rodríguez para alcanzar la cima del Grupo A con 12 unidades.

Guatemala abrochó su clasificación de forma agónica

Por su parte, Surinam cayó como visitante por 3 a 1 frente a Guatemala y por ese gol agónico que marcó consiguió logró quedar como uno de los mejores segundos para jugar el repechaje e ir en busca de la clasificación.

En el Grupo B, el empate a cero favoreció a Curazao, que finalizó puntero con 12 puntos, seguido de Jamaica con 11.

En el otro partido de esta zona, sólo para cumplir, Trinidad y Tobago venció como local por 2 a 1 a Bermudas.

Por último, Haití logró la hazaña de ser el primero del Grupo C, compartido con Honduras -no pudo acceder a los Playoffs por diferencia de gol a manos de Surinam-, Costa Rica y Nicaragua.

Los haitianos se impusieron 2-0 frente a los nicaragüenses de la mano de Louicius Deedson y Ruben Providence, mientras que los "Ticos" igualaron en su casa 0 a 0 con los hondureños y quedaron eliminados.

