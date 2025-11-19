Uno Santa Fe | Santa Fe | cumbia santafesina

Reconocimiento a referentes de la cumbia santafesina en el Honorable Concejo Municipal

Por iniciativa de la vicepresidenta primera del Honorable Concejo Municipal, Jorgelina Mudallel, se llevó a cabo el acto oficial de reconocimiento a artistas, bandas y referentes de la cumbia santafesina

19 de noviembre 2025 · 08:42hs
Por iniciativa de la vicepresidenta primera del Honorable Concejo Municipal, Jorgelina Mudallel, se llevó a cabo el acto oficial de reconocimiento a artistas, bandas y referentes de la cumbia santafesina, en el marco del Decreto N.º 1192 que establece su homenaje anual durante el mes de noviembre.

El evento reunió en el recinto del Concejo a figuras emblemáticas del género, entre ellas Los del Bohío, Grupo Trinidad, Grupo Teorema, Antonio Leonel “Cacho” Mina, Julio Maidana, y Jorge Garay, locutor fundador de Radio Show FM 101.1 y presentador histórico de espectáculos y discos en vivo de Leo Mattioli.

La jornada contó además con una exhibición artística y cultural con obras de la ilustradora Gisela Curioni; la presentación de los libros “Santa Fe es Cumbia” de Maximiliano Márquez y “Así Nació la Cumbia Santafesina” de Hugo Alberto Miguel; y la intervención del Lic. Lautaro Díaz Geromet, impulsor de la primera cátedra de “Historia y Cultura de la Cumbia Santafesina” del Instituto Superior de Música de la UNL. Como cierre, dos parejas de baile ofrecieron una muestra en la explanada del Concejo, en homenaje al espíritu popular del género.

"Esencial en nuestra identidad"

Al finalizar el encuentro, Jorgelina Mudallel destacó: “La cumbia santafesina es parte esencial de nuestra identidad. Reconocer a quienes la hicieron crecer es reconocer la historia viva de nuestros barrios y de nuestra cultura popular.” Asimismo, subrayó la importancia de consolidar políticas culturales que acompañen y valoren a los artistas locales: “Nuestro compromiso es seguir generando espacios donde la cultura santafesina tenga el lugar que merece: un lugar de orgullo, de memoria y de construcción colectiva para toda la ciudad.”

Una celebración de nuestra identidad cultural

El reconocimiento reafirma el compromiso del Concejo Municipal con la promoción y puesta en valor de la cumbia santafesina, entendida como una expresión profundamente arraigada en la identidad de Santa Fe y transmitida de generación en generación.

