Tras una convocatoria récord, la provincia confirmó a los 40 bailarines que integrarán la Delegación Oficial en el Festival de Cosquín 2026, donde presentarán un homenaje al brigadier Estanislao López por los 240 años de su nacimiento.

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

El Gobierno provincial anunció al elenco que representará a Santa Fe en el Festival Nacional de Folclore 2026 , luego de un proceso de selección que recorrió cinco ciudades y reunió a más de 450 artistas de toda la provincia.

Serán 40 bailarinas y bailarines, provenientes de 20 localidades , quienes subirán al histórico escenario Atahualpa Yupanqui el sábado 24 de enero de 2026 . Allí protagonizarán un espectáculo especial dedicado al brigadier Estanislao López , como homenaje por el 240° aniversario de su nacimiento .

Una selección que recorrió la provincia

El Ministerio de Cultura llevó adelante una convocatoria abierta que recibió 456 postulaciones. El proceso estuvo a cargo de un comité evaluador integrado por María Lorena Concari, Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz, quienes primero analizaron todas las inscripciones y luego encabezaron las audiciones presenciales.

Entre el 6 y el 10 de octubre, las pruebas se realizaron en cinco sedes: Reconquista, Rosario, Santa Fe, Sunchales y Venado Tuerto. De esas instancias surgió la nómina final de seleccionados.

Los 40 elegidos: un mapa diverso del talento santafesino

Los artistas seleccionados representan a Álvarez, Alvear, Cañada Rosquín, El Trébol, Esperanza, Firmat, Gálvez, Reconquista, Rosario, Rufino, San Martín de las Escobas, San Jorge, Santa Fe, Santo Tomé, Venado Tuerto, Vera, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Villa Guillermina y Wheelwright.

El cuerpo de danza oficial está conformado por:

Melany Oviedo, Lucía Rojas, Ana Inés Vera, Fiorella Suárez Mentil, Micaela González, Araceli Merlo, Gimena Strina, Natalia Bussi, Magalí Rizzo, Georgina Mazzucchelli, Julieta Decolatti, Amorela Araya, Rocío Peñaloza, Gisel Badero, Claudia Sanabria, Lucía Midulla Carnota, Karina Seisas, Jaqueline Aguirre, Laura Midulla, Elina Cavallin, Diego Agustín Devechi, Franco Noguera, Matías Moreno, Jeremías Quinteros, Julián Nicolás Asencio, Atahualpa Benítez, Matías Forconi, Joaquín Frutos, Gabriel Oliva, Francisco Caravario, Esteban Nazara, Fernando Martínez, Luciano Almada, Claudio Chirino, Marcio Pereyra, Leandro Ojeda, Uriel Roch, Cristian Rodríguez, Joaquín Navarro y Franco Bracco.

El Comité Evaluador también definió a 10 suplentes. Las mujeres seleccionadas, en orden de mérito, fueron: Ianara Doglioli Fagez, Lucía Trevisán, María Candela Colella, Victoria Alderete y María de Lourdes Italiano. Entre los varones: Valentín Canale, Marcos Larroque Van Compernolle, David Gustavo Alba, Gabriel Maximiliano Luque y Juan José Giménez.

Inicio de ensayos y una fecha simbólica

El elenco titular arrancará los ensayos preparatorios el sábado 22 de noviembre en el gran salón de Plataforma Lavardén, en Rosario. El inicio coincide con una fecha especial: el aniversario del nacimiento del brigadier Estanislao López, figura central del espectáculo que la delegación presentará en Cosquín.