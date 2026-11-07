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Con 42 inscriptos, el Rally Argentino disputa la anteúltima del año en Traslasierra

Con el nombre de “Rally de Traslasierra”, se lleva a cabo el octavo capítulo del año de la categoría, en tramos donde la esencia, la historia del rally y la belleza de los paisajes se encuentran con la pasión popular por los motores.

Matías Russo

Por Matías Russo

7 de noviembre 2026 · 09:51hs
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Con 42 inscriptos, el Rally Argentino disputa la anteúltima del año en Traslasierra

El Campeonato Argentino de Rally entra en la definición de su temporada, y Córdoba es la primera de las dos últimas paradas del presente calendario por lo que mucho puede decidirse este fin de semana.

Así entonces, y luego de una trágica primera visita del año del certamen (junto al Sudamericano de rally) a esta topografía serrana de la provincia mediterránea, que culminó abruptamente con un espectador fallecido luego del despiste de una máquina, nuevamente la zona tendrá actividad fierrera. En este caso, la cita se denomina “Rally de Traslasierra”, con motivo de que los nodos principales de la carrera son Villa Dolores y Mina Clavero, las dos ciudades más importantes del Valle de Traslasierra, y es de allí de donde toma el nombre esta prueba.

Por lo tanto, con el solo hecho de mencionar a Traslasierra, queda claro de por sí que el recorrido transitará algunos de los tramos más históricos de rally en nuestro país y que, además, también han tomado relevancia mundial inclusive, con las habituales visitas del WRC. De esta manera, se volverá a producir el siempre esperado encuentro de historia, pasión, motores y la belleza serrana.

Los 42 anotados para el Rally Argentino en Traslasierra

Mientras tanto, en cuanto a los protagonistas, un total de 42 anotados formarán parte de esta octava fecha del año, con la mayor cantidad de inscriptos entre los dos extremos de las clases. Pues la más numerosa será la menor de todas, la RC5, mientras que la segunda con más cantidad de máquinas será la máxima divisional, la de los autos FIA más potentes, la RC2 (Rally2).

Además, y de acuerdo a las diferencias en puntos entre los animadores de los campeonatos de cada una de las clases, puede haber campeones en hasta cuatro categorías diferentes este mismo fin de semana, asi que se espera una carrera ¡de locos!

Con todo, la actividad dio inicio este viernes. Primero con el shakedown; un tramo de prueba de 3,18 km. en el autódromo de Villa Dolores, por la mañana, en el que se quedó con lo mejor el líder del campeonato absoluto, Federico “Coyote” Villagra con su Skoda Fabia Rally2.

Y, por la noche, el primer desafío cronometrado de la carrera. Así entonces, el escenario fue el Súper Prime nocturno Villa Dolores, de 1,43 kilómetros. Esta prueba es la que marcó realmente el inicio competitivo del fin de semana, y que estableció las primeras diferencias por la clasificación general del evento. En ella, el mejor registro fue para el uruguayo Rodrigo Zeballos, que llevó a su Citroën C3 Rally2 a lo más alto al realizar la mejor marca de la especial, constituyéndose así en el primer líder de la carrera. Superó a Villagra por solo ¡2 décimas! y a Santino Rossi (Citroën) por 7 décimas, nada más.

Hoy sábado es la primera etapa de la competencia. Se realizará en base a seis pruebas especiales y 75,25 kilómetros cronometrados. El primer rulo comenzará con Villa Sarmiento–Ciénaga de Allende (22,03 km.), a las 10:48 hs., el tramo más extenso de la jornada. La actividad seguirá con Ciénaga de Allende–San Sebastián (8,90 km.), a las 11:26 hs., y Las Tapias–Paso de Fátima (9,27 km.), a las 12:39 hs. Finalizada la primera sección, las tripulaciones regresarán al parque de servicios de Villa Dolores para realizar las tareas de asistencia, antes de afrontar el paso nuevamente por esos mismos segmentos de velocidad y en ese orden, a partir de las 14:37 hs

Rally Traslasierras Rally Argentino
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