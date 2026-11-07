Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

El triunfo ante Vélez no le alcanzó a Unión para asegurar su lugar en los octavos de final. El equipo de Madelón necesita una victoria de Independiente Rivadavia en el clásico mendocino ante Gimnasia.

Unión estiró la definición hasta el último partido de la fase regular y ahora deberá seguirla desde afuera. La victoria por 2-0 frente a Vélez, en el estadio 15 de Abril, le permitió cumplir con la obligación de sumar de a tres, pero los resultados registrados en los otros encuentros no terminaron de favorecerlo. Por eso, la clasificación del equipo de Leonardo Madelón quedó supeditada a lo que ocurra en el clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia.

El Tatengue necesitaba que alguno de sus competidores directos dejara puntos en el camino y, hasta el momento, el único que no pudo ganar fue San Lorenzo. El Ciclón perdió 2-0 frente a Platense en condición de local, un resultado que alimentó las expectativas rojiblancas, aunque no modificó lo suficiente el panorama.

La victoria de Independiente por 2-1 ante Deportivo Riestra terminó de configurar un escenario en el que Unión ya no tiene margen para depender de sí mismo. El conjunto mendocino consiguió tres puntos fundamentales y ahora deberá afrontar el clásico con Gimnasia, que también se juega su continuidad en el certamen.

La Lepra, entre la clasificación y la posibilidad de ayudar a Unión

El partido se disputará este sábado, desde las 15, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Allí, Gimnasia e Independiente Rivadavia protagonizarán uno de los encuentros más trascendentes de la última jornada, no solamente por la rivalidad histórica que los enfrenta, sino también porque ambos necesitan resolver su clasificación.

El Mensana llega con 21 puntos y atraviesa un momento de irregularidad. Después de perder ante Vélez y Platense, empató con Lanús y dejó escapar parte de la ventaja que había conseguido en la tabla. De todos modos, un triunfo le garantizará la clasificación, mientras que un empate también lo dejará prácticamente adentro.

Independiente Rivadavia, por su parte, acumula 22 unidades y viene de recuperarse con una victoria ante Banfield y otra frente a Riestra. El equipo conducido por Alfredo Berti buscará quedarse con el clásico y asegurar su presencia en los octavos de final.

Para Unión, la ecuación es mucho más concreta: necesita que Independiente Rivadavia gane y que Gimnasia de Mendoza termine derrotado. Cualquier otro resultado mantendrá al Tatengue fuera de la instancia eliminatoria.

Unión espera una última noticia desde Mendoza

La victoria ante Vélez representó una respuesta necesaria de Unión, que llegó a la jornada decisiva con la obligación de ganar para conservar sus chances. El 2-0 en el 15 de Abril le permitió hacer su parte, pero no pudo evitar que su futuro quedara atado a otros resultados.

El equipo rojiblanco estuvo condicionado por una definición en la que varios equipos llegaron con posibilidades y en la que cada punto podía modificar el ordenamiento de las zonas. San Lorenzo dejó pasar su oportunidad, pero Independiente Rivadavia respondió y trasladó toda la atención al enfrentamiento entre los dos equipos mendocinos.

Unión ya no puede modificar nada de lo que hizo ni de lo que suceda en el resto de la jornada. Su última esperanza está depositada en la Lepra, que tendrá la posibilidad de ganar el clásico, clasificarse y, de paso, abrirle la puerta de los playoffs al conjunto santafesino.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Luciano Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Alejo Osella o Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Leonel Bucca o Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.