Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Boca depende de sí mismo y recibe a Defensa y Justicia, mientras que Argentinos Juniors y Rosario Central necesitan ganar y esperar una ayuda para quedarse con la consagración.

La temporada del fútbol argentino tendrá este sábado uno de sus capítulos más atractivos. Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central llegan a la última fecha con posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga, que se otorga al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Los tres jugarán en simultáneo, desde las 17.30, aunque el escenario más favorable es el del Xeneize. El equipo de Rodolfo Arruabarrena comparte la cima con Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, pero cuenta con una diferencia de gol ampliamente superior. Rosario Central, en tanto, está a una unidad y necesita una combinación de resultados para alcanzar la consagración.

Boca tiene la oportunidad de cerrar la definición a su favor

El Xeneize recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia el título. Una victoria prácticamente le garantizaría el primer puesto de la tabla anual, gracias a la ventaja que tiene en la diferencia de gol respecto de Argentinos Juniors.

El encuentro comenzará a las 17.30, tendrá el arbitraje de Sebastián Zunino y contará con Yamil Possi en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta una definición que puede representar una consagración más dentro de una temporada en la que también mantiene aspiraciones en otros frentes. Boca es candidato en el Clausura, está en la final de la Copa Sudamericana y alcanzó las semifinales de la Copa Argentina, por lo que tiene la posibilidad de cerrar el año con una cosecha extraordinaria de títulos.

Del otro lado estará un Defensa y Justicia que atraviesa un buen presente. El equipo de Julio Vaccari ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 28 unidades, y todavía tiene aspiraciones de mejorar su ubicación. Además, marcha undécimo en la tabla anual y busca asegurar su clasificación a una competencia internacional.

Argentinos Juniors necesita ganar y esperar una mano

En La Paternal, Argentinos Juniors recibirá a Huracán con la obligación de sumar los tres puntos y mirar lo que suceda en La Bombonera.

El conjunto conducido por Nicolás Diez tiene 60 unidades en la tabla anual, pero su diferencia de gol es inferior a la de Boca. Por eso, para quedarse con el título necesita vencer al Globo y que Defensa y Justicia le quite puntos al Xeneize.

El Bicho también está involucrado en la pelea de la Zona B, donde suma 31 puntos y comparte el segundo lugar con Rosario Central. En su última presentación consiguió un triunfo importante por 2-1 ante Atlético Tucumán, resultado que le permitió llegar con expectativas a la jornada decisiva.

Huracán, por su parte, atraviesa una situación mucho más comprometida. Acumula cuatro derrotas consecutivas, tiene 19 puntos y está fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final.

El equipo de Diego Martínez necesita ganar y esperar que Sarmiento o Independiente Rivadavia no sumen para conseguir el boleto a los playoffs. En su última presentación perdió 2-0 frente a Tigre.

El partido se jugará desde las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona y tendrá como atractivo adicional la posibilidad de que Argentinos alcance una consagración que depende de lo que suceda simultáneamente en la cancha de Boca.

Rosario Central se aferra a una posibilidad más compleja

El tercer protagonista de la definición será Rosario Central, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito.

El equipo de Jorge Almirón llega en un momento futbolístico muy positivo: ganó siete de sus últimos ocho encuentros y acumula cuatro victorias consecutivas. Esa racha le permitió meterse en la discusión por el título de Campeón de Liga, aunque su situación es más complicada que la de sus competidores.

El Canalla suma 59 puntos y necesita derrotar al conjunto cordobés para mantener sus posibilidades. No le alcanzará solamente con ganar: también deberá esperar que Boca y Argentinos Juniors no consigan los tres puntos.

Existe una combinación alternativa, aunque mucho menos probable: Rosario Central podría coronarse con un empate si Argentinos pierde y Boca sufre una derrota por una diferencia superior a seis goles.

Estudiantes de Río Cuarto llegará sin objetivos deportivos por cumplir en este cierre de campeonato. El equipo cordobés ocupa el último puesto de la Zona B, con apenas nueve unidades, y ya perdió la categoría.

El encuentro comenzará a las 17.30, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y tendrá a Héctor Paletta como responsable del VAR. Se podrá seguir por ESPN Premium.

Así, con tres escenarios diferentes y partidos que se disputarán en simultáneo, la última fecha promete una definición cargada de expectativa. Boca tiene la ventaja y depende de sí mismo; Argentinos necesita ganar y esperar, mientras que Rosario Central apuesta a una combinación de resultados para intentar dar el golpe.