Unión cruza los dedos: así está la tabla de la zona A en la lucha por entrar a los playoffs

Unión hizo lo suyo ante Vélez, aunque el agónico triunfo de Independiente lo obligó a postergar la definición. San Lorenzo perdió con Platense y quedó fuera

La Zona A del Torneo Clausura tuvo una jornada cargada de emociones y cambios en la pelea por los playoffs . Unión cumplió con su parte al vencer 2-0 a Vélez en el 15 de Abril, pero el triunfo agónico de Independiente modificó el escenario y lo dejó dependiendo de un resultado ajeno para conseguir la clasificación.

El equipo de Leonardo Madelón necesitaba ganar y lo hizo. Sin embargo, no alcanzó para asegurar el boleto. Ahora deberá esperar que Gimnasia de Mendoza pierda este sábado frente a Independiente Rivadavia.

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La victoria del Rojo ante Riestra y la derrota de San Lorenzo frente a Platense terminaron de dibujar un escenario inesperado para el cierre de la Zona A. El Ciclón se quedó sin posibilidades, mientras que Independiente consiguió meterse y dejó a Unión obligado a mirar hacia Mendoza.

El Tate llega a esta instancia con una ventaja importante en uno de los criterios de desempate: tiene más goles a favor que Gimnasia. Por eso, una caída del Lobo mendocino ante la Lepra le permitiría a Unión avanzar a los playoffs, luego de haber quedado igualado en puntos.

El encuentro entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia se jugará este sábado, desde las 15. Así, después de una noche de emociones y cuentas cambiantes, el equipo de Madelón ya no tiene nada más por hacer: cumplió en el 15 de Abril y ahora cruza los dedos para que la Lepra le dé una mano.

La tabla de la zona A del Clausura