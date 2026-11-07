Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Instituto recibirá a Newell's con el objetivo de prolongar su pleno de victorias en Alta Córdoba y garantizarse el primer puesto de la Zona A. En tanto, Talleres despedirá una temporada para el olvido ante Estudiantes, con la necesidad de sumar para no terminar en el último lugar.

La fecha 16 del Torneo Clausura tendrá este sábado dos encuentros con objetivos muy diferentes. Mientras Instituto buscará ratificar su condición de líder y llegar fortalecido a los playoffs, Talleres intentará ponerle un cierre decoroso a una campaña que estuvo muy lejos de las expectativas y que lo tuvo comprometido hasta las últimas jornadas.

Desde las 22, Instituto recibirá a Newell's en el Monumental, con la posibilidad de terminar la fase regular en lo más alto de la Zona A. El equipo de Diego Flores acumula 33 puntos, tiene asegurada su clasificación a los octavos de final y también garantizó su participación en la Copa Sudamericana 2027.

La Gloria viene de protagonizar un electrizante empate 3-3 frente a Estudiantes y necesita ganar para no depender de otros resultados. Boca, con 30 unidades, todavía conserva posibilidades matemáticas de alcanzarlo, por lo que el conjunto cordobés buscará cerrar la primera etapa con otra celebración.

Su principal argumento está en la fortaleza que construyó como local. Instituto ganó los seis encuentros que disputó en Alta Córdoba durante el Clausura, donde derrotó a Platense, Gimnasia de Mendoza, San Lorenzo, Estudiantes de Río Cuarto, Talleres y Deportivo Riestra. Su único empate en condición de local fue el 2-2 ante Boca, aunque ese encuentro se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes.

En cuanto al equipo, Agustín Massaccesi ingresará por Leonel Mosevich, suspendido por acumulación de amarillas. Jeremías Lázaro, lesionado, también quedaría afuera de la convocatoria y su lugar podría ser ocupado por el colombiano Jhon Córdoba.

Además, Diego Flores analiza preservar a Alex Luna, quien acumula cuatro amonestaciones y corre el riesgo de perderse el comienzo de los playoffs. Nicolás Guerra aparece como alternativa, mientras que en ofensiva todavía está por definirse quién acompañará al resto del ataque entre Facundo Suárez y Matías Tissera.

Talleres necesita despedirse con una victoria

A las 15, en el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en el último compromiso de una temporada que dejó un saldo muy negativo. El encuentro será arbitrado por Maximiliano Macheroni y televisado por ESPN Premium.

El contundente 3-0 ante Deportivo Riestra le permitió al equipo de Omar De Felippe abandonar el último puesto de la Zona A y trepar hasta la 13ª ubicación, con 12 puntos y una diferencia de gol de -6. Sin embargo, la victoria no modificó el diagnóstico de una campaña decepcionante, en la que la T apenas consiguió asegurar su permanencia y quedó muy lejos de cualquier aspiración internacional.

Ahora, el objetivo inmediato es volver a ganar para evitar terminar en el fondo de la tabla y, al mismo tiempo, sumar unidades que puedan resultar importantes para los promedios de 2027. Talleres comparte puntaje con Riestra, que tiene una peor diferencia de gol (-7), mientras que Central Córdoba acumula 10 unidades. Una derrota o un empate podrían obligarlo a mirar otros resultados para no finalizar último.

De Felippe tendrá algunas ausencias importantes. La dirigencia decidió no convocar a Matías Catalán, Diego Valoyes y Juan Sforza, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre. Tampoco estará Valentín Fascendini, por lesión.

Si sostiene el esquema que utilizó frente a Riestra, Santiago Fernández podría reemplazar a Catalán y Timoteo Chamorro ocuparía el lugar de Fascendini. Otra posibilidad es que el entrenador regrese a una línea de cuatro defensores.

También existe la chance de que tengan participación algunos juveniles de Reserva: Joaquín Salas, Bruno Trey, Jeremías Gallard y el boliviano Daniel Ribera.

Del otro lado estará un Estudiantes que tendrá el regreso de Alexander Medina al Kempes. El entrenador uruguayo volverá a enfrentarse con Talleres, institución en la que dejó una huella durante su anterior ciclo.

El Pincha llegará con varias bajas, entre ellas Guido Carrillo, Tiago Palacios y Tomás Palacios, además de Santiago Núñez, suspendido. Medina también deberá administrar esfuerzos pensando en la Supercopa Argentina del 12 de noviembre ante Independiente Rivadavia.

Aunque ya no tiene posibilidades de avanzar a los octavos de final del Clausura, Estudiantes mantiene objetivos importantes: mejorar su ubicación en la tabla anual y preparar la final de la Copa Libertadores, a la que accedió tras eliminar a Flamengo en semifinales.

Para Talleres, en cambio, el desafío es bastante más inmediato y menos ambicioso: ganar, evitar una despedida amarga y empezar a cerrar una temporada que dejó demasiadas cuentas pendientes.