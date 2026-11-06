San Lorenzo perdió con Platense y quedó afuera de todo en el Clausura

San Lorenzo perdió por 2 a 0 como local ante Platense y quedó sin oportunidades para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura

San Lorenzo perdió por 2 a 0 como local ante Platense y quedó sin oportunidades para clasificar a los playoffs del Torneo Clausura , en el cierre de la fecha 16 de la zona A.

Con los goles de Víctor Cuesta a los 22 minutos del primer tiempo y Nicolás Retamar a los siete del complemenmto, Platense consiguió un gran triunfo pero no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores por el triunfo de Unión de Santa Fe ante Vélez.

La escuadra de Rubén Darío Insúa soñaba con clasificar al Reducido, instancia para la que necesitaba ganar, pero estuvo lejos de conseguirlo en un estadio Pedro Bidegain donde el clima ya se percibía complicado desde la previa.

Los de Vicente López abrieron la cuenta a los 22 minutos del primer tiempo. La jugada se originó cuando Danilo Arboleda despejó un córner, Agustín Lagos devolvió la pelota al área, Juan Gauto envió el centro y Víctor Cuesta no falló de cabeza para poner el 1 a 0 parcial.

Pese a la desventaja, San Lorenzo coqueteó con el empate antes del descanso a través de un zurdazo a colocar de Facundo Gulli que se estrelló contra el palo derecho del arco defendido por la visita.

Sin embargo, el panorama se puso más espeso en el complemento. Juan Gauto desequilibró con una gran maniobra individual ante Guzmán Corujo, dibujó su segunda asistencia de la tarde y Nicolás Retamar apareció por el área chica para empujar el balón y estampar el 2 a 0 definitivo.

El Ciclón recibió un golpe tras otro durante el desarrollo del encuentro. Además de sufrir la derrota en condición de local, el equipo local lamentó la lesión de Facundo Farías y terminó de redondear una auténtica pesadilla deportiva con la expulsión de Guzmán Corujo.

De esta manera, Platense se impuso con autoridad a domicilio, cerró su participación con la certeza de llegar sumamente afilado al duelo decisivo por la Copa Argentina y dejó a un golpeado San Lorenzo masticando bronca tras una campaña muy irregular que llegó a su fin.

Síntesis de San Lorenzo y Platense

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Franco Lorenzón, Guzmán Corujo; Nicolás Tripichio, Martín Río, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Ruben Darío Insua.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Nicolás Retamar, Franco Zapiola, Juan Gauto; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

Goles en el primer tiempo: 22m Víctor Cuesta (P).

Goles en el segundo tiempo: 7m Nicolás Retamar (P).

Expulsados en el segundo tiempo: 28m Guzmán Corujo (SL).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Gustavo del Prete por Río (SL); 10m Mathias de Ritis por Rodríguez Pagano (SL); 11m Thiago Perugini por Gulli (SL); 13m Ignacio Zaballa por Farías (SL); 17m Nicolás Blanco por Lorenzón (SL); 33m Guido Mainero por Retamar (P); Bruno Sepúlveda por Lencina (P); 37m Gastón Togni por Gauto (P); Nicolás López por Zapiola (P); 44m Santiago Dalmasso por Ferreira (P).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Felipe Viola.

VAR: Laura Fortunato.