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El desahogo de Lautaro Martínez en Argentina: "Es muy fuerte todo esto"

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, aseguró que “es muy fuerte” haber vencido a Inglaterra y jugar otra vez la final de un Mundial

15 de julio 2026 · 18:49hs
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El desahogo de Lautaro Martínez en Argentina: Es muy fuerte todo esto

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, aseguró este miércoles que “es muy fuerte” haber vencido a Inglaterra por 2 a 1 y jugar otra vez la final de un Mundial y dijo que es un hombre que “disfruta de la vida”.

“La verdad es muy fuerte todo esto”, empezó diciendo en declaraciones televisivas emocionado y desbordado por la emoción de la victoria que depositó al equipo argentino en la final de la Copa del Mundo 2026.

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Además, indicó: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol. Cuando me fui a Racing, mi vieja que jamás dejó de tener mi cama y eso para mí vale más que un gol o una final”.

“Tengo mis dos hijos que me cambiaron la vida, bajé un cambio y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, expresó.

En tanto, manifestó: “Lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol. A Facu Medina le dije que iba a entrar y que iba a hacer un gol para ganar. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”.

Argentina Lautaro Martínez Inglaterra
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