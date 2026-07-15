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Así sonó el emocionante himno de Argentina en la semifinal ante Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 tuvo un clima especial desde las tribunas del Atlanta Stadium, con momentos épicos en los himnos. Así fue el de Argentina

Ovación

Por Ovación

15 de julio 2026 · 17:01hs
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Así sonó el emocionante himno de Argentina en la semifinal ante Inglaterra

La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó a jugarse bastante antes del inicio del partido. Desde las primeras horas del día, miles de hinchas transformaron las calles de Atlanta en una extensión de una cancha argentina. Banderas con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, y canciones dedicadas al histórico rival.

Impacto de Argentina en el himno

Ya dentro del Atlanta Stadium, el espectáculo tuvo un condimento inesperado. La FIFA eligió al histórico presentador estadounidense Michael Buffer para anunciar el ingreso de los protagonistas. El creador del célebre "Let's get ready to rumble!" fue el encargado de ponerle voz a una previa que mezcló el show con la tensión propia de una semifinal mundialista.

Como Inglaterra figuraba como local por cuestiones organizativas, su himno sonó primero. Sin embargo, apenas comenzaron los acordes, el sector ocupado por los argentinos respondió con un canto que rápidamente se hizo escuchar en buena parte del estadio: "El que no salta, es un inglés", dejando en claro que la rivalidad histórica también se trasladó a las tribunas.

El momento de mayor carga emotiva llegó con el himno argentino. Los dirigidos por Lionel Scaloni lo entonaron abrazados por el sentimiento de una nueva cita mundialista, mientras desde el sector inglés bajaron silbidos y abucheos que no lograron tapar la voz de los futbolistas ni de los miles de hinchas argentinos presentes.

Con ese marco, cargado de historia, folclore y emociones cruzadas, Argentina e Inglaterra escribieron un nuevo capítulo de una rivalidad que excede el fútbol y que volvió a tener una puesta en escena a la altura de una semifinal de Copa del Mundo.

Argentina Inglaterra himno
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