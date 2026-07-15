¿Dónde y cuándo será la final del Mundial entre Argentina y España?

La Selección Argentina se metió en otra final del Mundial tras eliminar a España y ahora buscará el título contra España

Luego de haber conseguido puntaje ideal en el Grupo J, y de dejar en el camino a Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Selección Argentina superó con éxito la cuarta de las instancias de mano a mano del Mundial 2026. Este miércoles superó a Inglaterra y ahora espera por España en la gran final del torneo.

Tras dejar en el camino a un nuevo rival europeo, el cual venía de dejar en el camino a Noruega en tiempo extra, la Albiceleste logró llegar con vida al último día de la competencia. En la próxima fase afrontará un tremendo mano a mano ante La Roja.

• LEER MÁS: Con coraje y fútbol, Argentina el ganó un duelo épico a Inglaterra y jugará la final del Mundial

Cuándo juega la Selección Argentina la final del Mundial 2026

La Selección Argentina llegó con vida al octavo partido de la Copa del Mundo. Recordando que en la actual edición, para ser campeón, los seleccionados deberán completar un juego más que en la edición del 2022, cuando eran siete.

Tras dejar en el camino a Inglaterra durante la jornada de este miércoles, la Albiceleste sacó boleto para disputar la gran final del Mundial 2026.

Tras pasar con éxito el partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, la Selección Argentina jugará el domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina). El mano a mano con España se disputará en el MetLife Stadium de New York.

Así quedó la final y el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Tras las semifinales de final del Mundial 2026, así quedaron los últimos cruces del torneo:

Tercer puesto - sábado 18/7 - Francia vs. Inglaterra

Final - domingo 19/7 - Argentina vs. España