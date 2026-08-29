Con equipo confirmado, Los Pumas se enfrentan con Australia en Jujuy

El seleccionado argentino se medirá este sábado con Australia en el estadio 23 de Agosto de Jujuy. Felipe Contepomi confirmó los mismos 15 titulares que jugaron ante Sudáfrica, en un partido clave de cara al Mundial de 2027.

Los Pumas tendrán un muy interesante encuentro este sábado, cuando se enfrenten con Australia, en el que será su quinto partido del año. Los Pumas, que son dirigidos por Felipe Contepomi, saldrán a la cancha con los mismos 15 titulares que enfrentaron a Sudáfrica hace solo tres semanas, en la derrota por 17-10 en el Estadio José Amalfitani de Vélez.

El seleccionado argentino de rugby llega a este enfrentamiento en medio de un discreto 2026 que comenzó con tres partidos consecutivos correspondientes al Nations Championship, donde solo pudo superar a Gales (35-21), mientras que cayó en las dos presentaciones restantes: primero contra Escocia (47-38) y luego ante Inglaterra (31-24).

El cuarto test match del año se dio el 8 de agosto, con la ajustada derrota contra Sudáfrica, que actualmente es la bicampeona del mundo de rugby y que siempre representó un verdadero dolor de cabeza para Los Pumas.

Luego de este partido, Los Pumas se volverán a enfrentar con Australia el próximo 5 de noviembre en Mendoza, mientras que cerrarán el 2026 en noviembre con los últimos tres partidos correspondientes al Nations Championship, donde visitarán a Irlanda, Italia y Francia.

Este año es fundamental para Los Pumas, ya que se da en la antesala de lo que será el Mundial de Rugby de 2027, que se llevará a cabo en Australia.

En las últimas dos décadas, la Argentina se acostumbró a ser protagonista en el Mundial de Rugby, al alcanzar las semifinales en tres de las últimas cinco ediciones.

Felipe Contepomi expresó su satisfacción por el trato recibido. “Nosotros estamos muy contentos, muy contentos de estar acá. Primero por la hospitalidad de la gente, es increíble cómo nos han recibido, cómo nos... hasta diría nos 'malcrian'”, destacó con simpatía el head coach. “Nos hacen sentir mucho ese cariño -agregó- y nos ponen todo a disposición, con lo cual, los Pumas estamos muy contentos de estar acá. Y además, eso me parece que ayuda mucho al desarrollo del rugby en esta región”, afirmó.

De cara al test match de este sábado, Contepomi advirtió sobre las virtudes colectivas de los “Wallabies”, el rival de turno: “Es un equipo que nos va a presentar un desafío distinto al que nos presentó Sudáfrica”, vislumbró el exjugador del seleccionado.

“Sabemos que Australia tiene una capacidad de juego, una dinámica de juego muy importante, y también sabemos que es un equipo que tiene buenas formaciones fijas, especialmente un muy buen line-out, un line-out defensivo”, explicó.

Equipos confirmados para jugar en la provincia de Jujuy

Los Pumas: 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Agustín Moyano, 22. Nicolás Roger, 23. Matías Moroni.

Australia: 1. Isaac Kailea, 2. Brandon Paenga-Amosa, 3. Allan Alaalatoa (c), 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Rob Valetini, 9. Ryan Lonergan, 10. Carter Gordon, 11. Harry Potter, 12. Hunter Paisami, 13. Isaac Henry, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright

Suplentes: : 16. Billy Pollard, 17. Angus Bell, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lachlan Shaw, 20. Charlie Cale, 21. Tate McDermott, 22. Ben Donaldson, 23. Joseph-Aukuso Suaalii