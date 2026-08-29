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Tarragona no para y Unión lo disfruta: es el máximo goleador del fútbol argentino en 2026

Cristian Tarragona había reclamado después del empate de Unión ante San Lorenzo por la falta de situaciones. Desde entonces, se despachó con dos dobletes.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 10:29hs
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Tarragona no para y Unión lo disfruta: es el máximo goleador del fútbol argentino en 2026

UNO Santa Fe / José Busiemi

Cristian Tarragona hizo de sus palabras una cuestión personal. Después del empate sin goles de Unión ante San Lorenzo en Boedo, el delantero había dejado una frase que rápidamente tomó repercusión: reclamó por la falta de jugadas de gol que había tenido el equipo y, especialmente, por las pocas oportunidades que le habían quedado a él.

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"Nos faltaron jugadas de gol", había planteado Tarragona luego de aquella presentación. Y la respuesta llegó de la manera que mejor conoce un delantero: con goles.

Primero fue en Mar del Plata, donde Unión consiguió una importante victoria por 3-1 ante Aldosivi. Tarragona apareció dos veces en el segundo tiempo para dar vuelta el partido y convertirse en una de las grandes figuras del triunfo. Pero no se quedó ahí.

Este viernes, en el 15 de Abril, volvió a ser protagonista excluyente. Tarragona marcó dos goles más ante Sarmiento para encabezar la goleada 4-1 y permitirle al Tatengue conseguir su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Cuatro goles en dos partidos para Tarragona en Unión

La estadística refleja con claridad el impacto que tuvo Tarragona en la recuperación de Unión. Después de aquella noche en Boedo, el delantero encadenó cuatro goles en apenas dos partidos. Ante Aldosivi convirtió por duplicado y repitió la fórmula frente a Sarmiento.

Contra el Verde, además, abrió el partido con una verdadera joya: recibió lejos del área y sacó un remate desde afuera que terminó venciendo a Thyago Ayala. En el complemento volvió a aparecer para marcar el segundo de su equipo y completar su doblete.

Así, Tarragona se convirtió en una pieza determinante para que Unión pueda cambiar el rumbo de su campaña.

El goleador que manda en 2026

El presente del delantero rojiblanco no solamente se refleja en los últimos dos partidos. Sus números a lo largo de toda la temporada lo colocan en lo más alto de una tabla muy particular.

Cristian Tarragona es el máximo goleador del fútbol argentino en 2026, contabilizando los goles conseguidos en el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Los máximos goleadores de 2026

Cristian Tarragona — 15 goles

Agustín Módica — 12 goles

Gabriel Ávalos — 11 goles

Jordy Caicedo — 11 goles

Junior Marabel — 10 goles

La producción de Tarragona se divide de la siguiente manera: 8 goles en el Apertura, 5 en el Clausura y 2 en la Copa Argentina.

Es decir, el delantero de Unión convirtió en las tres competencias que disputó el equipo y actualmente tiene tres goles de ventaja sobre Agustín Módica, su principal perseguidor.

La respuesta que necesitaba Unión

La explosión goleadora de Tarragona también representa una noticia especialmente positiva para Leonardo Madelón.

El delantero había expresado su fastidio después del partido ante San Lorenzo porque consideraba que Unión no estaba generando las suficientes situaciones para sus atacantes. Desde entonces, el equipo cambió su producción ofensiva y Tarragona aprovechó cada oportunidad que tuvo.

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Primero fueron dos goles para dar vuelta el partido ante Aldosivi y después otros dos para liquidar a Sarmiento. El Tatengue ganó ambos encuentros y consiguió seis puntos que le permitieron encaminar su campaña en el Clausura.

Además, el 4-1 frente al conjunto de Junín significó la segunda victoria consecutiva de Unión y una actuación que le permitió meterse momentáneamente entre los equipos que avanzan a los playoffs.

Tarragona encontró su mejor versión

A los 35 años, Tarragona está atravesando uno de los momentos más destacados de su carrera reciente. Es el goleador del fútbol argentino en 2026 y el hombre que está sosteniendo buena parte de la recuperación de Unión.

El delantero pidió más situaciones de gol en Boedo. La respuesta de sus compañeros llegó y él hizo el resto.

Cuatro goles en dos partidos, 15 en el año y la cima de la tabla de goleadores. Tarragona habló, esperó sus oportunidades y ahora las está convirtiendo en oro para Unión.

Unión Tarragona Sarmiento
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