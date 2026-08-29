El Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos contabilizó en total 32.299 gestiones, lo que significa un 110% más que el sistema anterior. Dentro de estos trámites, está el de la constitución de empresas, que aumentó 16,7%.

A solo un año de la digitalización y simplificación de los trámites, creció un 16% el registro de nuevas empresas en Santa Fe

A un año de la puesta en marcha del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (Rpjec), la creación de nuevas sociedades en Santa Fe creció un 16,7% respecto del período previo a la unificación de los organismos registrales, y el proceso de digitalización y simplificación de los trámites permitió acelerar los caminos: ahora, constituir una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) pasó de 90 a 15 días como máximo en la Provincia, y desde el organismo se adelantó que se está trabajando para llevar ese proceso a 72 horas.

Según se informó desde el Registro, en 2024 -previo al nacimiento del organismo-, habían sido 1.698 las sociedades creadas; en 2025, con el nuevo registro digital, fueron 1.982.

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El Rpjec, creado mediante el decreto 1021/25 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, fue el primer organismo de la Administración provincial en operar de manera íntegramente digital. Durante sus primeros doce meses de funcionamiento gestionó 32.299 trámites, un 110 % más que con el sistema anterior.

Así lo informó el subsecretario del Registro, Roberto Ryan, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación. “Unificamos el Registro Público de Comercio y la Inspección General de Justicia en el Rpjec, y digitalizamos todos los trámites. Esto nos permitió ofrecer un servicio más ordenado, moderno y eficiente, reducir significativamente los tiempos de espera y evitar la duplicación de pasos y documentación”, explicó.

De los más de 32.000 trámites gestionados, cerca de 19.000 correspondieron a expedientes formales. “Esto implica prácticamente duplicar la cantidad de expedientes que gestionaba antes el organismo”, señaló Ryan.

Empresas en todo el territorio provincial

La reforma también facilitó la constitución de empresas fuera de las dos principales ciudades de la provincia. Del total de nuevas sociedades, el 40 % se radicó en Rosario y el 12 % en la ciudad de Santa Fe, mientras que el 48 % restante se distribuyó en otras 161 localidades del interior.

“Los ciudadanos ya no necesitan trasladarse a Rosario o a la ciudad de Santa Fe para realizar los trámites. Pueden hacerlo desde sus propias localidades, lo que favorece el desarrollo y la formalización de empresas en el interior”, afirmó Ryan.

La simplificación de los procedimientos impulsó, además, un aumento del 121 % en la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), mientras que la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) disminuyó un 24 %. “Antes, quien quería constituir una SAS debía acudir a dos organismos; ahora debe hacerlo ante uno solo. Además, es el tipo societario más utilizado por los emprendedores: más del 40 % de estas sociedades son unipersonales”, detalló el subsecretario.

SAS en 72 horas hábiles

Con el sistema anterior, constituir una sociedad podía demorar entre dos y tres meses. Actualmente, el trámite tarda como máximo 15 días, siempre que la documentación se presente correctamente.

El Rpjec lanzará próximamente un procedimiento que permitirá constituir una SAS en 72 horas hábiles y de forma completamente digital.

La nueva modalidad incluirá, además, los libros rubricados dentro del mismo trámite, sin necesidad de solicitar la rúbrica por separado. “Es un paso menos para el emprendedor. Hoy la rúbrica de libros es el trámite más frecuente del organismo; integrarla al acto constitutivo representa una simplificación concreta”, explicó Ryan.

Quienes deseen constituir una sociedad deben ingresar actualmente en el portal de Gestiones Ciudadanas. En los próximos meses, el organismo contará también con un micrositio web que reunirá toda la información y ordenará los trámites según el tipo de sociedad, para facilitar la orientación desde el primer paso.

Chatbot e inteligencia artificial al servicio del registro

El Rpjec prepara también el lanzamiento de un chatbot de atención ciudadana, alimentado con las consultas recibidas durante su primer año de funcionamiento. La herramienta ofrecerá respuestas inmediatas sobre trámites, requisitos y plazos; además, permitirá descomprimir la atención del personal del registro y mejorar la experiencia de los usuarios.

Trazabilidad de la información y combate contra el delito

Ryan destacó que el nuevo sistema permite centralizar información y mejorar la trazabilidad sobre el origen y el recorrido de fondos de empresas, sociedades y asociaciones civiles, una herramienta relevante para detectar posibles maniobras de lavado de dinero.

“La digitalización convierte la información en datos, y los datos permiten cruzar e intercambiar información con rapidez. Recibimos a diario oficios, comunicaciones y pedidos de distintos organismos de control del delito de todo el país, y podemos responder de manera inmediata con información interoperable”, concluyó.