Uno Santa Fe | Ovación | Luis Spahn

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El presidente de Unión estuvo presente en la apertura oficial del nuevo estadio multipropósito del CARD, pero debió ser asistido y posteriormente trasladado a un centro médico de la ciudad.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2026 · 10:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El presidente de Unión

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El Invencible Santa Fe, el nuevo estadio multipropósito construido en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la zona sur de la ciudad, quedó oficialmente inaugurado este sábado, en una jornada que tuvo como uno de sus protagonistas al presidente de Unión, Luis Spahn, aunque el dirigente debió retirarse antes de lo previsto luego de sufrir una descompensación.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: la rosarina Luciana Aymar destacó la inversión en el deporte

Spahn participó del acto de inauguración y estuvo presente durante el tradicional corte de cintas. Sin embargo, poco después comenzó a sentirse mal y tuvo que recibir asistencia médica en el lugar.

La explicación de Poletti sobre lo ocurrido con Luis Spahn

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se refirió a la situación que atravesó el presidente de Unión y contó cómo se produjo la asistencia.

"Justo estaba en el corte de cinta, vinieron personas a decirme si podía acercarme. Como siempre pasa cuando hay alguien descompuesto en un acto, me acerco a ver si no hay otro médico y ya estaba siendo atendido", explicó Poletti.

El intendente señaló que, en principio, Spahn habría sufrido una posible lipotimia, en un contexto en el que además presentaba un cuadro bronquial.

"Pero aparentemente fue una posible lipotimia. Me dijo él que estaba con un cuadro bronquial, le bajó la presión, fue atendido y derivado a un centro de la ciudad", detalló.

Poletti también destacó la actitud del presidente de Unión, quien, pese a no encontrarse en óptimas condiciones, decidió asistir a la inauguración.

"Me dijo que capaz que no estaba en condiciones de venir, pero cómo me iba a perder esto", contó el intendente.

Una obra que ya está lista para los Juegos Suramericanos

Más allá del episodio protagonizado por Spahn, la jornada tuvo como eje central la inauguración del Invencible Santa Fe, una infraestructura que tendrá un papel destacado durante los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Como parte del estreno se desarrolló un test event con equipos de handball, una actividad destinada a poner a prueba el funcionamiento integral de las instalaciones antes de la competencia internacional.

En este caso, el estadio recibió una fecha de la Copa Santa Fe de Handball, lo que permitió evaluar distintos aspectos vinculados con la organización, la competencia y el funcionamiento del escenario deportivo.

Poletti destacó la importancia para Santa Fe

El intendente santafesino también puso en valor la inauguración del nuevo escenario y la posibilidad de que la ciudad cuente con una infraestructura de estas características.

"Para los que somos santafesinos poder tener este estadio en la ciudad es una emoción tremenda", manifestó Poletti.

El Invencible Santa Fe se suma así a la infraestructura deportiva de la capital provincial y será uno de los escenarios que tendrá actividad durante los Juegos Suramericanos que se desarrollarán este año.

LEER MÁS: Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Antes de finalizar, Poletti le envió un mensaje al titular rojiblanco: "Espero que esté muy bien y le mando un saludo grande".

La inauguración quedó marcada entonces por la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio deportivo para la ciudad, pero también por la preocupación que generó la descompensación de Luis Spahn, quien fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado para realizarse controles médicos.

Luis Spahn Invencible Unión descompensación
Noticias relacionadas
paredes cuestiono la sancion de fifa y apunto contra el castigo a gavi

Paredes cuestionó la sanción de FIFA y apuntó contra el castigo a Gavi

la agenda del sabado: cinco partidos le dan continuidad a la septima fecha del clausura

La agenda del sábado: cinco partidos le dan continuidad a la séptima fecha del Clausura

Los Pumas juegan hoy con Australia en Jujuy en el estadio 23 de Agosto

Con equipo confirmado, Los Pumas se enfrentan con Australia en Jujuy

La ex capitana de las Leonas es embajadora de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Juegos Suramericanos: la rosarina Luciana Aymar destacó la inversión en el deporte

Lo último

Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Último Momento
Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Con 80 donantes en lo que va del año, Santa Fe afianza su compromiso con la procuración de órganos

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Ansés determinó el cronograma de pagos completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

Luna Diale, un nuevo dolor de cabeza para Madelón en Unión

Ovación
El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Las Leonas se enfrentan con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión, con día y horarios definidos desde la fecha 8 a la 11 del Clausura

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión y Belgrano vuelven a negociar por Thiago Cardozo

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Unión sigue de cerca el futuro de Kevin Zenón: Atlas de México avanza por su contratación

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio