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Con Unión pendiente, Instituto quiere entrar en zona de playoffs ante Newell's

Newell's recibirá a Instituto, desde las 17.30, en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026

26 de abril 2026 · 08:39hs
Con Unión pendiente, Instituto quiere entrar en zona de playoffs ante Newells

Newell's recibirá a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026. El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Instituto será este domingo 26 de abril desde las 17.30 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Bruno Amiconi, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre la Lepra y la Gloria será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Probables formaciones de Newell's e Instituto

Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Facundo Guch y Walter Mazzantti; Francisco Scarpeccio o Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Agustín Massaccesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Hora: 17.30.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Instituto Newell's Apertura
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