Con Unión pendiente, Instituto quiere entrar en zona de playoffs ante Newell's

Newell's recibirá a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026. El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Instituto será este domingo 26 de abril desde las 17.30 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Bruno Amiconi, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.