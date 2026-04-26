Con Unión pendiente, Instituto quiere entrar en zona de playoffs ante Newell's

Newell's recibirá a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026. El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Instituto será este domingo 26 de abril desde las 17.30 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Bruno Amiconi, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.
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Newell's recibirá a Instituto, desde las 17.30, en el estadio Marcelo Bielsa por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026
La transmisión del encuentro entre la Lepra y la Gloria será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Probables formaciones de Newell's e Instituto
Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Luciano Herrera, Facundo Guch y Walter Mazzantti; Francisco Scarpeccio o Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Agustín Massaccesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba Nicolás Guerra y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Hora: 17.30.
TV: TNT Sports Premium.
Árbitro: Bruno Amiconi.
VAR: Fernando Echenique.
Estadio: Marcelo Bielsa.