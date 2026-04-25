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Con varias goleadas y lluvia se jugó la 6° fecha del Torneo Apertura de Primera B

Bajo una intensa lluvia, Santa Fe FC se mantuvo al frente del torneo de ascenso liguista al golear a Loyola en el predio Nery Pumpido. También ganaron Los Canarios, Banco Provincial y Pucará

Ovación

Por Ovación

25 de abril 2026 · 21:05hs
Santa Fe FC goleó a Loyola 9 a 0 y es el líder del Torneo Apertura de Primera B.

foto gentileza Ariel Maradona AM Liga.

Santa Fe FC goleó a Loyola 9 a 0 y es el líder del Torneo Apertura de Primera B.

En una jornada signada por las adversas condiciones climáticas, básicamente con lluvias intensas y campos de juegos muy pesados, se disputó la sexta fecha del Torneo de Primera B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. Por esta razón se suspendió el cruce entre Atenas con Don Salvador en el estadio Tesoro Ferrero de Santo Tomé. La otra cuestión fueron las goleadas que se registraron, aunque las más notorias fueron las de Santa Fe FC y Pucará sobre Loyola y Defensores de Peñaloza, respectivamente.

Se jugó la 6° fecha del ascenso liguista

Este sábado se jugó casi por completo una nueva jornada del fútbol de ascenso de la Liga Santafesina: Atenas y Don Salvador jugaban el derbi santotomesino y debieron suspender a los diez minutos del primer tiempo por el anegamiento en el campo de juego tras las lluvias que cayeron en la región. Santa Fe nuevamente goleó y se aferra a la punta, aunque sólo le saca 3 puntos a los nuevos escoltas El Cadi y Los Canarios. Pucará recupera contra el Depor Agua el martes, si gana, se subirá también al segundo puesto.

Resultados 6° fecha

Los Canarios 5 (Fabricio Ibarra, Amir Navarro, Cristian Fernández, Gonzalo Matejka y Alexis Duro) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Marcelino Cabaña)

Los Piratitas 2 (Roberto Almirón y Emanuel Ojeda) – Banco Provincial 4 (Ismael Contreras x2 y Hugo Quiroz x2)

Defensores de Alto Verde 1 (Joaquín Villaverde) – Los Juveniles 1 (Franco Sureda)

Belgrano 3 (Brian Acosta, Nahuel Muratore y Santiago Acosta) – Deportivo Agua 1 (Luciano González)

Pucará 6 (Dylan Olivares x2, Nahuel Manchado x2, Sebastián García y Emerson Saliva) – Defensores de Peñaloza 0

San Cristóbal 3 (Marcos Gutiérrez, Franco Ibarra y Ramón Barraza) – Floresta 3 (Cristian Sanchez, Iván Hortt y Sacha Coria)

Santa Fe 9 (Bruno Espíndola, Lionel Rodríguez, Rafael Hilbe, Raúl Alarcón, Joaquín Argüello x2, Agustín Giménez, Gianluca Ledesma y Jesús Escribanich) – Loyola 1 (Jonatan Tévez)

Vecinal Gálvez 1 (Matías Adjadj) – Nuevo Horizonte 1 (Mateo Quiroga)

El Cadi 3 (Facundo Lencina y Lautaro Escobar x2) – CCyD El Pozo 2 (Lautaro Sancuns x2)

Atenas 0 – Don Salvador 0 Partido suspendido por inclemencias del tiempo a los 10′ PT

-Posiciones: Santa Fe FC 15; El Cadi de Rincón y Los Canarios 12; San Cristóbal, Banco Provincial y Vecinal Gálvez 11; Belgrano y Nuevo Horizonte 10; Pucará 9; Atenas y Defensores de Alto Verde 7; El Pozo, Los Juveniles y Loyola 4; Los Piratitas 3; Don Salvador y Floresta 2; Deportivo Agua 1; Atlético Arroyo Leyes 0.

-Próxima fecha: Atenas con Los Canarios, Don Salvador con El Cadi, El Pozo con Vecinal Gálvez, Nuevo Horizonte con Santa Fe FC, Loyola con San Cristóbal, Floresta con Pucará, Defensores de Peñaloza con Belgrano, Deportivo Agua con Defensores de Alto Verde, Los Juveniles con Los Piratitas y Banco Provincial con Arroyo Leyes.

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