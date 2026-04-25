Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

El vehículo, una Toyota Hilux sustraída en Buenos Aires hace apenas una semana, evadió un control en Cayastá y fue abandonado kilómetros más adelante en Colonia Francesa. Sus ocupantes lograron huir a campo traviesa durante la madrugada de este sábado.

Esta madrugada de sábado, después de la 1:20, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, una camioneta con pedido de secuestro fue hallada abandonada en la Ruta Provincial N° 1 , a la altura de Colonia Francesa, en jurisdicción del departamento San Javier, luego de haber evadido un control en la localidad de Cayastá.

El conductor y el resto de los ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon corriendo en una zona rural. El vehículo eludió un control policial a la altura de Cayastá en el departamento Garay, y así fue como se inició la persecución que terminó en el departamento San Javier. No hubo aprehendidos y se realizó un rastrillaje policial en todo el sector.

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Persecución policial

La persecución policial se sostuvo por decenas de kilómetros con pedido de colaboración a distintas dependencias policiales, y el Comando Radioeléctrico de San Javier montó un retén iluminado a la altura de Colonia Francesa. El conductor y los ocupantes de la camioneta Toyota Hilux realizaron una brusca y temeraria maniobra hasta descender con el vehículo y escapar a campo traviesa refugiados en la oscuridad de la madrugada.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento y sus consecuencias a la Jefatura de la Unidad Regional XIV departamento San Javier de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la realización de los peritajes criminalísticos sobre la camioneta secuestrada de fabricación japonesa. Los agentes especializados del área Científica revisaron los números de motor y de chasis, y el vehículo cuenta con pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires desde el 17 de abril de 2026.