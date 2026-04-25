Uno Santa Fe | Ovación | Lautaro Martínez

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Cristian Chivu aseguró que el delantero argentino debería volver la semana que viene. Sería el 3 de mayo cuando el Neroazzurro reciba a Parma

25 de abril 2026 · 19:03hs
Lautaro Martínez podría volver a jugar la semana que viene.

Lautaro Martínez podría volver a jugar la semana que viene.

Lautaro Martínez se encuentra en la fase final de la recuperación por la distensión muscular que sufrió en el sóleo de su pierna izquierda hace unas semanas y falta cada vez menos para verlo de nuevo en cancha. Cristian Chivu, entrenador de Inter, y le puso fecha a la vuelta del goleador argentino. “Está mejorando y debería volver la semana que viene”, aseguró en una conferencia de prensa previa al partido ante Torino de este domingo.

Lautaro Martínez podría volver a jugar el próximo fin de semana

Según el técnico el regreso del Toro sería el 3 de mayo, cuando Inter, puntero de la Serie A con nueve puntos de ventaja respecto a Napoli, su principal perseguidor, reciba a Parma desde las 15.45. Ese partido podría consagrarlo campeón de la Liga anticipadamente: si el Neroazzurro le gana a Torino este fin de semana, le alcanzaría un empate en el partido en el que regresaría Lautaro Martínez.

De esta manera, el bahiense de 28 años tiene grandes chances de volver justo para festejar por octava vez un título con la camiseta de Inter. A pesar de haber sufrido tres lesiones en lo que va de temporada, es el máximo artillero de la Serie A con 16 tantos. Además, registra 20 goles y cuatro asistencias en 36 partidos entre todas las competiciones.

Después de ese compromiso con Parma, al conjunto de Milán le quedarán otros cuatro encuentros: tres por la Liga y la final de la Copa de Italia contra Lazio, fijada para el 13 de mayo. Son duelos importantes para que el delantero sume rodaje para llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina.

Lautaro Martínez Inter técnico
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