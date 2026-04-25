Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

El head coach de Capibaras, Nicolás Galatro, dispuso cuatro cambios para enfrentar a Cobras en Brasil este domingo por la novena fecha del Súper Rugby Américas

Ovación

Por Ovación

25 de abril 2026 · 18:01hs
Capibaras se medirá este domingo con Cobras de Brasil en San Pablo.

Capibaras se medirá este domingo con Cobras de Brasil en San Pablo.

En cumplimiento de la 9° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, la franquicia litoraleña, visitará este domingo a las 15 a Cobras de Brasil en San Pablo en un compromiso de fuste. En la escuadra con base en la ciudad de Rosario, el capitán será el santafesino Manuel Bernstein, mientras que la formación presentará cuatro variantes en relación a la alineación que viene de imponerse a Peñarol en Montevideo.

Capibaras visita a Cobras en Brasil

El equipo del Litoral jugará en San Pablo ante el representante de Brasil. Será este domingo 26 de abril desde las 15. Los conducidos por Nicolás Galatro irán por su tercera victoria al hilo luego de festejar ante Tarucas en el Hipódromo de Rosario y Peñarol en Montevideo.Entre los forwards habrá una modificación por línea. Juan Ignacio Rodríguez tendrá su primera titularidad como pilar izquierdo. En la segunda reaparecerá Franco Benítez y en la tercera uno de los alas será el correntino Jerónimo Gómez Vara. El octavo será el santafesino Manuel Bernstein formado en CRAI, y que además tendrá la función de capitán.

En los backs la única variante será el ingreso de Juan Lovell por Alejo Sugasti como medio scrum. El resto de la línea tendrá a los mismos componentes que viene de tener una gran actuación frente a Peñarol. En el banco de los relevos irán el entrerriano Diego Correa y el tercera línea Bautista Grenón formado en Querandi RC con paso por CRAI y actualmente fichado en Alma Juniors de Esperanza.

En su tercer partido seguido en condición de local, Cobras XV recibirá en San Pablo a Capibaras con la expectativa de poder revertir los últimos resultados en su casa: viene de caer ante Selknam y Dogos, el último domingo, por 48 a 19. La franquicia brasileña llega en la última posición, sólo ganó un cotejo de local en la tercera fecha.

Capibaras viene de una muy buena actuación en Montevideo, donde venció a Peñarol, el actual campeón, por 38 a 32 para meterse entre los tres primeros de la tabla, tras la caída de Tarucas en Chile. El equipo de Nicolás Galatro estuvo muy concentrado desde el inicio y desequilibró con una línea de backs muy picante y un Franco Rossetto encendido, autor de tries. El equipo del Litoral, tras esta nueva excursión de dos cotejos fuera de su casa, le esperan cuatro partidos como local, con lo que eso implica de cara a la clasificación.

Con el antecedente del partido jugado por la segunda fecha en Santa Fe, Capibaras goleó a Cobras por 54 a 12 en el primer duelo de la historia entre ambas franquicias. Capibaras visitará San Pablo por primera vez este domingo. El próximo viernes 1° de mayo, a las 17, en el Hipódromo de Rosario, por la décima fecha del SRA, la franquicia litoraleña será anfitrión de Pampas XV. Para dicho encuentro las entradas ya están a la venta en ticketway.com.ar

Equipos confirmados para jugar en Brasil

Cobras Brasil Rugby: Joâo Lucas Marino, Endy Williams Pinheiro, Lautaro Facundo, Cleber Dias, Hélder Lúcio, Renato Santos, Matheus Claudio y Adrio de Melo (c); Gustavo Gobeti y Joâo Amaral; Robert Tenório, Dion Khumalo, Tasriq Mynhardt, Robson Morais y Rosko Specman. Suplentes: Joâo Arraez, Brendon Alves, Facundo Moreno, Henrique Ferreira, Mogomotsi Mokunyane, André Arruda, Julián Leszczynski y Sergio Luna.

Capibaras XV: Juan Ignacio Rodríguez, Martín Vaca, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Franco Benítez; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein (capitán); Juan Lovell y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.

Suplentes: Bernardo Lis, Diego Correa, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Alejo Sugasti, Santiago Vitola e Ignacio Dogliani.

Capibaras Cobras San Pablo
Noticias relacionadas
Capibaras XV viene de superar a Tarucas, y ya tiene el foco puesto en Peñarol.

Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Lautaro Martínez podría volver a jugar la semana que viene.

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Dibu Martínez llegó a los 250 partidos en el arco de Aston Villa.

Dibu Martínez hizo historia con Aston Villa en la derrota ante Fulham por la Premier League

Francisco Cerúndolo avanza en el Masters 1000 de Madrid.

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Lo último

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Último Momento
Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

Escape y abandono: hallaron una camioneta robada en San Javier tras una persecución de película en la Ruta 1

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

¿Hamburguesa de búfalo?: la carne que gana terreno en Santa Fe como opción más saludable y económica

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

El DT de Inter dio detalles de la lesión de Lautaro Martínez:

Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

Arsenal le ganó a Newcastle y es el líder de la Premier League

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Fútbol femenino: Unión sumó su primer punto ante Belgrano

Ovación
Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Argentina enfrentará a Bulgaria como preparación para la VNL

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Gran triunfo de Cerúndolo para meterse en la tercera ronda del Masters de Madrid

Policiales
Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Escenario
Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"