Capibaras se enfrenta a un duro Cobras en San Pablo

El head coach de Capibaras, Nicolás Galatro, dispuso cuatro cambios para enfrentar a Cobras en Brasil este domingo por la novena fecha del Súper Rugby Américas

En cumplimiento de la 9° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, la franquicia litoraleña, visitará este domingo a las 15 a Cobras de Brasil en San Pablo en un compromiso de fuste. En la escuadra con base en la ciudad de Rosario, el capitán será el santafesino Manuel Bernstein, mientras que la formación presentará cuatro variantes en relación a la alineación que viene de imponerse a Peñarol en Montevideo.

El equipo del Litoral jugará en San Pablo ante el representante de Brasil. Será este domingo 26 de abril desde las 15. Los conducidos por Nicolás Galatro irán por su tercera victoria al hilo luego de festejar ante Tarucas en el Hipódromo de Rosario y Peñarol en Montevideo.Entre los forwards habrá una modificación por línea. Juan Ignacio Rodríguez tendrá su primera titularidad como pilar izquierdo. En la segunda reaparecerá Franco Benítez y en la tercera uno de los alas será el correntino Jerónimo Gómez Vara. El octavo será el santafesino Manuel Bernstein formado en CRAI, y que además tendrá la función de capitán.

En los backs la única variante será el ingreso de Juan Lovell por Alejo Sugasti como medio scrum. El resto de la línea tendrá a los mismos componentes que viene de tener una gran actuación frente a Peñarol. En el banco de los relevos irán el entrerriano Diego Correa y el tercera línea Bautista Grenón formado en Querandi RC con paso por CRAI y actualmente fichado en Alma Juniors de Esperanza.

En su tercer partido seguido en condición de local, Cobras XV recibirá en San Pablo a Capibaras con la expectativa de poder revertir los últimos resultados en su casa: viene de caer ante Selknam y Dogos, el último domingo, por 48 a 19. La franquicia brasileña llega en la última posición, sólo ganó un cotejo de local en la tercera fecha.

Capibaras viene de una muy buena actuación en Montevideo, donde venció a Peñarol, el actual campeón, por 38 a 32 para meterse entre los tres primeros de la tabla, tras la caída de Tarucas en Chile. El equipo de Nicolás Galatro estuvo muy concentrado desde el inicio y desequilibró con una línea de backs muy picante y un Franco Rossetto encendido, autor de tries. El equipo del Litoral, tras esta nueva excursión de dos cotejos fuera de su casa, le esperan cuatro partidos como local, con lo que eso implica de cara a la clasificación.

Con el antecedente del partido jugado por la segunda fecha en Santa Fe, Capibaras goleó a Cobras por 54 a 12 en el primer duelo de la historia entre ambas franquicias. Capibaras visitará San Pablo por primera vez este domingo. El próximo viernes 1° de mayo, a las 17, en el Hipódromo de Rosario, por la décima fecha del SRA, la franquicia litoraleña será anfitrión de Pampas XV. Para dicho encuentro las entradas ya están a la venta en ticketway.com.ar

Equipos confirmados para jugar en Brasil

Cobras Brasil Rugby: Joâo Lucas Marino, Endy Williams Pinheiro, Lautaro Facundo, Cleber Dias, Hélder Lúcio, Renato Santos, Matheus Claudio y Adrio de Melo (c); Gustavo Gobeti y Joâo Amaral; Robert Tenório, Dion Khumalo, Tasriq Mynhardt, Robson Morais y Rosko Specman. Suplentes: Joâo Arraez, Brendon Alves, Facundo Moreno, Henrique Ferreira, Mogomotsi Mokunyane, André Arruda, Julián Leszczynski y Sergio Luna.

Capibaras XV: Juan Ignacio Rodríguez, Martín Vaca, Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Franco Benítez; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán y Manuel Bernstein (capitán); Juan Lovell y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Bautista Estellés, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto.

Suplentes: Bernardo Lis, Diego Correa, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Bautista Grenón, Alejo Sugasti, Santiago Vitola e Ignacio Dogliani.