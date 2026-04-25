Se cerró la ronda del KO en la Copa del Mundo de aguas abiertas

Candela Giordanino de Unión quedó 12°, mientras que Sofía Garcés 24°, en las mangas de los 3km Knockout Sprint en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas en España

Una etapa superada que sirvió como experiencia y aprendizaje fue la participación de dos santafesinas en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Ibiza, España. En la jornada del viernes habían competido en la prueba de 10km, Candela Giordanino finalizando en el puesto 33 y Sofía Garcés debiendo abandonar por un malestar físico. Pero la acción no terminó allí, ya que este sábado, se concretaron los 3km Knockout Sprint en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas.

El formato de 3km Knockout Sprint en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas fue todo un éxito. Más de 80 nadadores se dieron cita en la bahía de Santa Eularia des Riu con el objetivo de cumplir con un buen desempeño de la carrera del KO. Una prueba que consta de tres rondas, una primera de 1.500 metros, dividida en tres mangas, una segunda de 1.000 metros y una final de 500 metros. Sin dudas, Ibiza fue diversión, recuerdos únicos en un lugar paradisíaco.

En la competencia estuvieron las nadadoras de Unión de Santa Fe, Candela Giordanino y Sofía Garcés, quienes cumplimentaron las respectivas series. Primero se largó el heat 1, en el cual la santafesina Candela Giordanino finalizó en el puesto 12, con un tiempo de 18 minutos 26 segundos 90/100. Fue nuevamente la mejor latinoamericana, ya que María Bramont Arias de Perú quedó en el puesto 21. La ganadora resultó Bettina Fabian de Hungría con una marca de 18.20.10.

En la heat 2, la paranaense ocupó el puesto 24, con un tiempo de 19 minutos 39 segundos 10/100, convirtiéndose en la mejor latinoamericana, ya que la peruana María Fernanda Arellanos culminó 27. La ganadora resultó la australiana Moescha Johnson con 18 minutos 14 segundo 20/100.

"Les fue muy bien a las dos. Sobre todo a Cande, que estuvo a un segundo de poder entrar a las semifinales, llegó en el pelotón de punta, pero no pudo pasar el corte. En cuanto a Sofi creo que también muy bien, teniendo en cuenta que ayer salió muy mal del agua" le dijo Diego Garbarino a UNO Santa Fe, el entrenador de las dos nadadoras en el Club Atlético Unión, desde España.

image Las nadadoras de Unión de Santa Fe en España junto a su entrenador Diego Garbarino.

A las semifinales accedieron unas 20 competidoras, y la prueba fue ganada por la alemana Lea Boy con 12.22.50, seguida por la australiana Moesha Johnson y por la estadounidense Brinkleigh Hansen. La australiana Moescha Johnson de 28 años cerró un fin de semana memorable en el que ha conquistado la corona de los 10K y la de los 3km Knockout, todo ello con menos de 24 horas de diferencia. Sin duda esta Copa del Mundo de Aguas Abiertas celebrada en Ibiza lleva su nombre.

La deportista olímpica oriunda de Tweed Heads, fue la más rápida en la final con un tiempo de 6 minutos 19 segundos 80/100. La segunda posición quedó para Lea Boy de Alemania y la tercera ubicación fue para Ichika Kajimoto de Japón. En varones, el ganador resultó David Betlehem de Hungría con un registro de 5:43.30. En el segundo lugar del podio quedó el italiano Gregorio Paltrinieri y el tercer lugar fue para el francés Marc-Antoine Olivier.

Lo que viene para Giordanino y Garcés

Candela Giordanino y Sofía Garcés ahora partirán para Italia, en donde el próximo 1° y 2 de mayo, tendrán que afrontar la tercera etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas de World Aquatics 2026. Será prueba de 10km, relevos mixtos y sprint knockout en el Golfo Aranci en Cerdeña. Un nuevo desafío para las representantes de Unión, pero también una experiencia que no olvidarán jamás, ya que han entrenado muy duro para llegar hasta aquí.