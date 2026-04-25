Dogos XV derrotó a Pampas y alcanzó la punta del Súper Rugby Américas

En un partido válido por la novena fecha del certamen, que se disputó en la cancha del Athletic Club, la franquicia mediterránea se impuso por 43 a 28 ante los bonaerenses

Dogos XV derrotó como local por 43 a 28 a Pampas en un partido válido por la novena fecha del Torneo del Súper Rugby Américas. Con este triunfo, la franquicia cordobesa cosechó un punto bonus y alcanzó lo más alto de la tabla de posiciones del certamen. El triunfo le permitió a Dogos XV consolidarse como líder del certamen que entra en una etapa decisiva de cara a las semifinales. En la continuidad del certamen, el domingo en San Pablo, Capibaras visitará a Cobras de Brasil.

El clásico del Súper Rugby Américas volvió a enfrentar a Dogos XV y a Pampas en la novena fecha del campeonato, en las instalaciones de Córdoba Athletic que presentaron un inmejorable marco con las tribunas colmadas a la espera de una vibrante jornada de rugby. Dogos XV tuvo un sólido primer tiempo y pese a la reacción de Pampas en el complemento, logró manejar los hilos del partido, ser efectivo en ataque y quedarse con el triunfo por 43-28. Las únicas dos derrotas de la franquicia bonaerense en el campeonato fueron justamente ante Dogos XV, rival que es el inmediato perseguidor en la tabla.

En los primeros minutos del partido Pampas fue quien tuvo la iniciativa, pero la eficiente defensa de Dogos XV impidió que se alterara el marcador. Los locales frenaron las embestidas de Pampas robando dos lineout consecutivos y de a poco comenzaron a construir su juego. Tal es así, que en la primera que tuvieron llegaron al ingoal de la mano de Enzo Ocampo. La ventaja en el marcador le brindó confianza a la franquicia cordobesa que logró tener más profundidad en su ataque y poner presión a la defensa de Pampas.

Cuando transcurrían 15 minutos, cuatro después del primer try, Juan Ignacio Greising Revol capitalizó un sólido line y maul para estirar la ventaja; Julián Hernández sumó de a dos y Dogos se imponía 12-0. Minutos más tarde y con la misma fórmula, pero esta vez para los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón, Pampas acortó distancias gracias a la conquista de Ignacio Bottazzini. Bautista Farisé acertó a los palos y dejó parcialmente las cosas 12-7 en ventaja para Dogos XV. A los 26 minutos, y tras un fructífero desequilibrio ofensivo de Mateo Soler, Dogos XV llegó al ingoal de la mano de su medio scrum Nicolás Viola.

image Un gran marco de público acompañó el cruce disputado en Córdoba Athletic.

Con la posterior conversión de Hernández el marcador quedó 19-7. El buen manejo de Viola le dio mucho dinamismo al ataque de Dogos que, sumado a reiteradas infracciones de Pampas que le costó la amonestación a Faustino Santarelli, Julián Hernández aprovechó el hombre de más para estirar la ventaja marcando su primera conquista de la noche (24-7). En los últimos minutos Pampas logró frenar los ataques de Dogos que mostró muy buen manejo a lo ancho de la cancha y las cosas quedaron 24-7 en favor de los locales.

En la primera del complemento, Santiago Pernas bajó la salida de Farisé, se sacó de encima a dos rivales, metió un kick quirúrgico y descontó rápidamente para Pampas. Farisé acertó desde una complicada posición y dejó las cosas 24-14.Minutos más tarde, Pampas volvió a llegar al ingoal de Dogos XV pero la defensa logró evitar el apoyo de Farisé.

De a poco los locales se fueron reencontrando con su juego y, gracias a la conquista de Valentín Gozálvez, estiraron nuevamente la ventaja. Apenas dos minutos más tarde, Santiago Pernas nuevamente facturó para Pampas y acortó las distancias (31-21). A nueve del final, a pura potencia y determinación, el ingresado Francisco Lusarreta descontó para Pampas y dejó el resultado 31-28. En la siguiente jugada de este vibrante encuentro, Giuliano Avaca se cortó entre la defensa de Pampas y Tomás Montilla capturó un difícil pase para alejarse aún más en el marcador. En la última del encuentro, y tras una nueva desconexión en la defensa de Pampas, De Vértiz logró cortarse y luego Augusto Cugnini puso cifras finales al encuentro. Triunfo de Dogos XV por 43-28.

image Con esta victoria, Dogos alcanzó en la cima de la tabla a Pampas XV.

Síntesis

Dogos 43-Pampas 28

Dogos: Nicolás Revol, Juan Greising Revol y Octavio Filippa; Valentín Gozálvez y Enzo Ocampo; Tomás Gómez González, Valentín Cabral (cap) y Genaro Fissore; Nicolás Viola y Julián Hernández; Facundo Pueyrredón, Faustino Sánchez Valarolo, Agustín Segura y Mateo Soler; Mateo Sánchez. Entrenador: Diego Ghiglione. Luego ingresaron: Tomás Montilla, Juan Aguirre, Galo Fernández, Lucio Willington, Augusto Cugnini, Genaro Podesta, Giuliano Avaca, Agustín de Vertíz.

Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Augusto Cabano Wall, Faustino Santarelli y Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (cap) y Bautista Farisé; Santiago Cordero, Felipe Ledesma, Agustín Fraga y Santiago Pernas; Tobías Wade. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón. Luego ingresaron: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi Calvo, Francisco Sluga, Juan Penoucos, Lucas Moresco, Alejo Lavayén, Estanislao Renthel.

Primer tiempo: 11' Try de Enzo Ocampo (D), 16' Try de Juan Greising Revol, convertido por Julián Hernández (D), 20' Try de Ignacio Bottazzini, convertido por Bautista Farisé (P), 26' Try de Nicolás Viola, convertido por Julián Hernández (D), 32' Try de Julián Hernández (D).

Segundo tiempo: 1' Try de Santiago Pernas, convertido por Bautista Farisé (P), 14' Try de Valentín Gozálvez, convertido por Julián Hernández (D), 16' Try de Santiago Pernas, convertido por Bautista Farisé (P), 33' Try de Francisco Lusarreta, convertido por Bautista Farisé (P), 35' Try de Tomás Montilla, convertido por Giuliano Avaca (D), 80' Try de Augusto Cugnini (D).

Incidencias: PT 31' amarilla a Faustino Santarelli (P)

Cancha: Córdoba Athletic

Árbitro: Damián Schneider

Programación 9° fecha

Viernes 24/4: Dogos 43. Pampas 28

Sábado 25/4: Yacaré vs. Selknam

Domingo 26/4: Cobras vs. Capibaras

Lunes 27/4: Tarucas vs. Peñarol

-Posiciones: Pampas y Dogos 37, Capibaras 26, Tarucas 23, Selknam 21, Peñarol 14, Yacaré 11, Cobras 7.