Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

En la 2° fecha del Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby superó a Jockey en Fisherton, y CRAI cayó frente a Rowing en el Yarará en la primera jornada del segundo estamento del certamen de la UAR

En el debut en el Torneo del Interior B, CRAI perdió ante Paraná Rowing en el anexo el Yarará.

En los diferentes escenarios de la zona se disputó una nueva fecha del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby. Los equipos de la Unión Santafesina tuvieron suerte dispar, ya que Santa Fe Rugby superó a Jockey Club de Rosario en Fisherton por 31 a 29 , en un cotejo que estuvo parado por más de una hora, ya que se aplicó el protocolo de tormenta eléctrica, y que se reanudó con victoria de los de Sauce Viejo bajo el arbitraje de Agustín Altabe de Córdoba.

En la primera fecha del Torneo del Interior B, CRAI no pudo ante un duro rival como lo fue el Paraná Rowing Club ante el que cayó por 21 a 17 en la sección el Yarará de la entidad remera y bajo el control del paraguayo Sergio Alvarenga. Los puntos para los Gitanos fueron convertidos por dos penales de Genaro Giombi en el primer tiempo, mientras que en el complemento, hubo un try de Máximo Torres y dos penales de Genaro Giombi.

Para la escuadra paranaense hubo un try de Nahuel Gudiño y Lisandro Gallardo más un penal y una conversión de Gino Albarello en la primera parte, mientras que en el segundo tiempo, el apertura Albarello conquistó dos penales.

Pasó una nueva jornada del Torneo del Interior

Tal como estaba previsto se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior A, como así también la primera jornada del TDI B, en una tarde con un alto nivel de rugby a lo largo y ancho del país. En el sector principal, Santa Fe Rugby sorprendió a Jockey de Rosario y acumuló el segundo triunfo en la competición ya que en la primera fecha había derrotado a Córdoba Athletic en Sauce Viejo.

En la próxima fecha, el sábado 30 de mayo, recibirá a Universitario de Córdoba. En el caso de los Gitanos, CRAI perdió con Rowing en la capital entrerriana en el debut en dicho estamento del certamen UAR. En la segunda fecha, el 30 de mayo, los Gitanos recibirá en la autopista al siempre duro Cardenales de Tucumán.

image El triunfo de los remeros sobre los santafesinos por 21 a 17 en la vecina capital provincial.

Resultados Torneo del Interior A

La Tablada 17 vs. Jockey Club de Córdoba 36

Marista RC 27 vs. Tucumán Rugby 39

Mendoza RC 17 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 51

Tala RC 79 vs. Urú Curé RC 3

CURNE 3 vs. Estudiantes de Paraná 27

Jockey Club de Rosario 29 vs. Santa Fe Rugby 31

Córdoba Athletic 36 vs. Universitario de Córdoba 17

Duendes RC 38 vs. Old Resian 3

Resultados Torneo del Interior B

Cardenales RC 28 vs. Natación y Gimnasia 28

Paraná Rowing 21 vs. CRAI 17

Universitario de San Juan 10 vs. Tucumán Lawn Tennis 18

Mar del Plata Club 28 vs. IPR Sporting 30

Sociedad Sportiva 27 vs. Liceo RC 24

Los Tordos RC 46 vs. Huirapuca 29

Tigres RC 33 vs. Palermo Bajo 34

Universitario de Tucumán 33 vs.Jockey Club de Villa María 22