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Cónclave en San Lorenzo: se define el futuro de Pipo Gorosito

El cuerpo técnico y los dirigentes se reunirán en la previa al entrenamiento postergado para las 15. El Ciclón cayó 1-0 ante Instituto y quedó en la anteúltima posición de la Zona A del Clausura con solo siete puntos en siete fechas

1 de septiembre 2026 · 10:06hs
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La dirigencia define la continuidad de Pipo Gorosito como DT de San Lorenzo.

Prensa San Lorenzo

La dirigencia define la continuidad de Pipo Gorosito como DT de San Lorenzo.

San Lorenzo tiene una reunión clave programada para este mediodía. La derrota 1-0 ante Instituto dejó al Ciclón en la anteúltima posición de la Zona A y encendió las dudas sobre la continuidad de Néstor Gorosito. Los dirigentes se juntarán con el entrenador alrededor de las 14 horas para definir su futuro, con el entrenamiento postergado hasta las 15.

Pipo Gorosito está en la cuerda floja

Ya hubo un primer contacto en el aeropuerto, pero la idea es ampliar el cónclave con figuras que tienen poder de decisión y que no viajaron a Córdoba.

Los números del ciclo explican el clima de incertidumbre. Desde su regreso al club tras la partida de Gustavo Álvarez, Gorosito quedó eliminado de la Copa Argentina al caer en penales ante Deportivo Riestra en los dieciseisavos de final.

En el Clausura acumula solo siete puntos en siete fechas: dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Entre esas caídas está el clásico ante Huracán, que cortó un invicto de 25 años del Ciclón como local en el Nuevo Gasómetro. La última, ante Instituto, dejó al equipo en la anteúltima posición de la Zona A.

San Lorenzo Pipo Gorosito técnico
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