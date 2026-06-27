Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

La República Democrática del Congo le ganó 3-1 a Uzbekistán y clasificó como el mejor de los terceros a los 16avos del Mundial 2026

La República Democrática del Congo le ganó 3-1 a Uzbekistán y clasificó como el mejor de los terceros a los 16avos del Mundial 2026. Los goles llegaron con doblete de Yoane Wissa a los 23 minutos y 45 del segundo tiempo, Fiston Mayale a los 33, mientras que a los 10 minutos del primer tiempo abrió el marcador Eldor Shomurodov para Uzbekistán.

En un partido muy frenético donde República Democrática del Congo se encontraba con 1 punto y Uzbekistán con 0, se jugaban un posible tercer puesto.

Desde el arranque a los 10 minutos Eldor Shomurodov, rompió el 0 en el marcador y adelanto a Uzbekistán con un gol picandola por arriba ante la salida del arquero desde la izquierda.

8 minutos más tarde le anularon un gol a Nathanael Mbuku mediante la decisión del VAR y evitaba (parcialmente) la igualdad de la Republica Democrática del Congo.

Sin darse por vencido y con muchas más chances creadas, RD Congo llegaba finalmente a la igualdad mediante los 12 pasos que Yoane Wissa convertía en gol a los 23 minutos del segundo tiempo.

El empate no le alcanzaba al Congo, con mucha convicción y perseverancia en la situaciones de gol, a los 33 del complemento Fiston Mayale primerio al arquero, en una pelota que provenía de un rebote, y coloco el 2-1 que desataba la locura en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Pero no se quedaban solo con la ventaja, porque a los 45 minutos del segundo tiempo, nuevamente Wissa clavaria un latigazo desde fuera del área al segundo palo del arquero para terminar el partido 3-1 y meterse entre los mejores terceros.

La República Democrática del Congo hizo historia y se metió entre los mejores terceros, se calificó a los 16avos con 4 puntos, en una campaña histórica, empatando el primer partido 1-1 ante Portugal (una de las candidatas previo al inicio de la copa), derrota ante Colombia en la segunda fecha 1-0 y la victoria final ante Uzbekistán por 3-1.

El próximo partido será ante Inglaterra el próximo miércoles 1 de julio desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.