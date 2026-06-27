Uno Santa Fe | Ovación | Congo

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

La República Democrática del Congo le ganó 3-1 a Uzbekistán y clasificó como el mejor de los terceros a los 16avos del Mundial 2026

27 de junio 2026 · 23:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

La República Democrática del Congo le ganó 3-1 a Uzbekistán y clasificó como el mejor de los terceros a los 16avos del Mundial 2026. Los goles llegaron con doblete de Yoane Wissa a los 23 minutos y 45 del segundo tiempo, Fiston Mayale a los 33, mientras que a los 10 minutos del primer tiempo abrió el marcador Eldor Shomurodov para Uzbekistán.

Congo rompe el molde en el Mundial

En un partido muy frenético donde República Democrática del Congo se encontraba con 1 punto y Uzbekistán con 0, se jugaban un posible tercer puesto.

Desde el arranque a los 10 minutos Eldor Shomurodov, rompió el 0 en el marcador y adelanto a Uzbekistán con un gol picandola por arriba ante la salida del arquero desde la izquierda.

8 minutos más tarde le anularon un gol a Nathanael Mbuku mediante la decisión del VAR y evitaba (parcialmente) la igualdad de la Republica Democrática del Congo.

Sin darse por vencido y con muchas más chances creadas, RD Congo llegaba finalmente a la igualdad mediante los 12 pasos que Yoane Wissa convertía en gol a los 23 minutos del segundo tiempo.

El empate no le alcanzaba al Congo, con mucha convicción y perseverancia en la situaciones de gol, a los 33 del complemento Fiston Mayale primerio al arquero, en una pelota que provenía de un rebote, y coloco el 2-1 que desataba la locura en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Pero no se quedaban solo con la ventaja, porque a los 45 minutos del segundo tiempo, nuevamente Wissa clavaria un latigazo desde fuera del área al segundo palo del arquero para terminar el partido 3-1 y meterse entre los mejores terceros.

La República Democrática del Congo hizo historia y se metió entre los mejores terceros, se calificó a los 16avos con 4 puntos, en una campaña histórica, empatando el primer partido 1-1 ante Portugal (una de las candidatas previo al inicio de la copa), derrota ante Colombia en la segunda fecha 1-0 y la victoria final ante Uzbekistán por 3-1.

El próximo partido será ante Inglaterra el próximo miércoles 1 de julio desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Congo Uzbekistán Mundial
Noticias relacionadas
argentina se durmio en defensa y jordania desconto 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

croacia vencio con lo justo a ghana y tambien sello su lugar en los 16avos de final

Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

inglaterra supero comodamente a panama y llega a paso firme a los 16avos de final

Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

donde queda y como es cabo verde, proximo rival de argentina en el mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Lo último

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Último Momento
Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

Ovación
Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe