Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

Croacia se impuso 2-1 a Ghana en un duelo directo por la clasificación y terminó en segudo lugar en el Grupo L. Los africanos también lograron avanzar

Croacia volvió a demostrar su jerarquía en los grandes torneos y selló su clasificación a la fase eliminatoria del Mundial 2026. En un partido intenso y muy disputado, derrotó 2-1 a Ghana en el Financial Field de Filadelfia y terminó como escolta del Grupo L.

El conjunto europeo abrió el marcador a los 30 minutos gracias a Sucic, quien capitalizó el dominio de su equipo para darle tranquilidad antes del descanso. Sin embargo, Ghana no bajó los brazos y encontró la igualdad a los 73' por intermedio de Luckassen, alimentando la ilusión de quedarse con el triunfo.

Cuando el empate parecía sellado, Croacia volvió a golpear en el momento justo. A los 83 minutos, Vlasic apareció para convertir el 2-1 definitivo y desatar el festejo balcánico en un duelo que tenía aroma a eliminación.

Con este resultado, Croacia cerró la fase de grupos con 6 puntos, uno menos que Inglaterra, que en simultáneo venció a Panamá y se quedó con el primer lugar de la zona.

Pese a la derrota, Ghana también tuvo motivos para celebrar. Gracias a su campaña, el seleccionado africano logró avanzar a la siguiente instancia como uno de los mejores terceros, manteniendo vivo el sueño mundialista.

El resumen de Croacia y Ghana