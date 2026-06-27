Uno Santa Fe | Ovación | Colombia

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

La Selección de Colombia igualó 0-0 ante Portugal porla tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, y avanzó como primero

27 de junio 2026 · 23:05hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

La Selección de Colombia igualó este sábado por la noche sin goles ante la Portugal del inoxidable Cristiano Ronaldo, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026, y avanzó como primero.

El primer tiempo fue muy parejo, de ida y vuelta, pero con pocas situaciones claras para ambas selecciones. Colombia pudo haber abierto el marcador en los primeros minutos con un remate de Jhon Córdoba, mientras que Portugal tuvo la suya en los pies de Bruno Fernandes, pero los arqueros respondieron muy bien para mantener la igualdad.

Además, el inoxidable Cristiano Ronaldo tuvo la suya con un tiro libre desde muy lejos, pero el remate no complicó al arquero colombiano, Camilo Vargas.

Ya en la segunda mitad, Colombia tuvo el control del juego y estuvo constantemente acechando el área portuguesa, aunque le faltó efectividad en los últimos metros.

Colombia, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, pudo haberse quedado con el triunfo sobre el final, ya que Davinson Sánchez anotó de cabeza a los 47 minutos de la segunda mitad, pero el gol finalmente fue anulado por una posición adelantada milimétrica.

De todas maneras, este resultado le alcanzó a la selección de Colombia para finalizar primera en el Grupo K con siete puntos, mientras que Portugal finalizó segunda con cinco unidades.

El rival de Colombia en los 16avos de final será Ghana, mientras que en los cuartos de final podría darse un choque ante la Selección argentina.

Síntesis de Colombia y Portugal

Colombia: Camilo Vargas; Déiver Machado, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; Luis Díaz, Jhon Córdoba y James Rodríguez. DT: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Rubén Dias, Joao Cancelo; Vitinha, Ruben Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Joao Neves por Ruben Neves y Diogo Dalot por Joao Cancelo (P), 15m. Luis Suárez por Jhon Córdoba y Richard Ríos por Jefferson Lerma (C), 25m. Rafael leao por Joao Félix y Samú Costa por Vitinha (P), 31m. Juan Fernando Quintero por James Rodríguez y Kevin Castaño por Jhon Arias (P), 42m. Daniel Muñoz por Santiago Arias (C) y 45m. Matheus Nunes por Nuno Mendes (P).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

VAR: Jerome Brisard (Fra).

Colombia Portugal Mundial
Noticias relacionadas
croacia vencio con lo justo a ghana y tambien sello su lugar en los 16avos de final

Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

inglaterra supero comodamente a panama y llega a paso firme a los 16avos de final

Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

donde queda y como es cabo verde, proximo rival de argentina en el mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

los jugadores de argentina que llegan en capilla para jugar contra jordania

Los jugadores de Argentina que llegan en capilla para jugar contra Jordania

Lo último

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Último Momento
Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

Croacia venció con lo justo a Ghana y también selló su lugar en los 16avos de final

Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

Ovación
Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

El camino de Argentina en el Mundial: rival confirmado y el cuadro rumbo a la final

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Colombia igualó ante Portugal y se quedó con la primera posición en el Grupo K

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Congo hizo historia y clasificó como mejor tercero a los 16avos de final del Mundial

Policiales
Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Cayeron presos tres hombres por el crimen de Walter Carbone ocurrido en el barrio Villa Hipódromo

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe