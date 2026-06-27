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Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

Inglaterra venció 2-0 a Panamá y terminó en el primer lugar de su grupo, sacando chapa de candidato en el Mundial

27 de junio 2026 · 20:15hs
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Inglaterra superó cómodamente a Panamá y llega a paso firme a los 16avos de final

Inglaterra le ganó este sábado por 2-0 a Panamá y cerró el Grupo L del Mundial con 7 puntos. Jude Bellingham y Harry Kane marcaron los goles del triunfo para llegar con plena confianza a los 16avos de final.

La selección inglesa se quedó con un triunfo que en el primer tiempo parecía muy difícil al terminar los primeros 45 minutos 0-0.

En ese entonces, parecía que Panamá podría lograr no perder ante los europeos, pero basto esperar para que los ataques constantes por parte de los dirigidos por Thomas Tuchel hieran efecto.

A los 17 del complemento Jude Bellingham empujo la pelota que se encontró en el medio del área luego de un córner que sobrepaso la primera línea defensiva de Panamá.

El 10 de la selección inglesa logro descontracturar el encuentro, tanto que 5 minutos mas tarde, el capitán y bandera de este equipo Harry Kane adelantó una vez más, de cabeza tras un centro desde las izquierda por parte del autor del primer gol.

Inglaterra finalmente se clasificó a los 16avos de final con la victoria por 2-0 ante Panamá, quedo en el primer puesto con 7 unidades, por encima de Croacia por el último partido del Grupo L en el Mundial 2026.

Al quedar en el primer lugar, los "Tres leones" se mantiene a la espera de su rival que saldrá del mejor tercero entre las Zonas E, H, I, J, K.

El resumen de Inglaterra y Panamá

Inglaterra Panamá Mundial
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