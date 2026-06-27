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Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

La Selección Argentina cierra la fase de grupos del Mundial contra Jordania en Dallas, sabiendo que en los 16avos de final lo espera Cabo Verde

Ovación

Por Ovación

27 de junio 2026 · 22:43hs
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Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

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Argentina se durmió en defensa y Jordania descontó 2-1 para ponerle pimienta al partido

La Selección Argentina enfrenta este sábado a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El partido se lleva a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, y se puede ver por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro es el rumano István Kovács.

• LEER MÁS: Dónde queda y cómo es Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial

El elenco nacional salió con un 4-4-2 y doble 9 para intentar refrentar que, pese a ser una formación alternativa, era superior en la previa al rival. De entrada se notó, con un plan claro de plantarse en campo rival.

El desnivel ya dio a los 17', cuando Giovani Lo Celso aprovechó un tiro libre en la puerta del área para establecer el 1-0. Golazo en su debut mundialista.

La sensación es que no había equivalencias. La Scaloneta tenía la pelota y en cada avance parecía que el segundo estaba al caer. Fue así como Marcos Senesi recibió una patada en el rostro y, a instancias del VAR, el árbitro cobró penal que cambió por gol Lautaro Martínez. Se sacó la mufa.

Como venía la mano, pintaba para goleada. Así se fueron los primeros 45', con un claro dominio 2-0. En cualquier momento se viene Lionel Messi.

El complemento de Argentina y Jordania

En el segundo tiempo la tónica se mantuvo, pero en una de las pocas que tuvo, Jordania fue a fondo y, tras un centro, Al-Taamari llegó como 9 para establecer el descuento 2-1 cuando nadie lo veía venir. Una forma de ponerle algo más de condimento a un duelo que parecía estar controlado por Argentina.

Scaloni mete mano con varios ingresos, entre ellos Messi. A partir de las variantes, Argentina volvió a tomar el control de las aciones.

Formaciones de Argentina y Jordania

Argentina: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu laila; Husam Abudahab, Yazan Al-Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Mahmoud abo Taha, Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan y Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Árbitro: István Kovács (Rum).

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Argentina Jordania Mundial
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