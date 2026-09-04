Atlas avanzó por Kevin Zenón y se encamina su salida de Boca

El equipo mexicano mejoró las condiciones propuestas y en el Xeneize hay buena predisposición para cederlo a préstamo con una obligación de compra en este mercado de pases

Kevin Zenón podría estar transitando sus últimas horas como jugador de Boca. Luego de convertir un penal clave en la definición de los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, el volante de 25 años está próximo a convertirse en nuevo refuerzo de Atlas de México en este mercado de pases.

El equipo dirigido por Hernán Crespo, que está interesado en el zurdo hace tiempo, mejoró las condiciones propuestas y avanzó en las negociaciones con el Xeneize para quedarse con sus servicios a préstamo por un año.

El punto a tener en cuenta es que la operación, en los términos que se manejan a esta altura de las conversaciones, contempla una opción de compra del 60% del pase que se convertirá en obligatoria en caso de que Zenón cumpla ciertos objetivos.

Justamente este apartado final es la clave que hace que el posible pase de Zenón a Atlas haya aumentado sus chances considerablemente. Si bien las partes todavía no alcanzaron un acuerdo total, las charlas se encaminan hacia buen puerto y las próximas horas pueden ser claves para definir el futuro del exjugador de Unión, por quien Boca desembolsó 3.5 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha en enero de 2024.

Lo cierto es que el club mexicano ya había enviado una oferta de préstamo con opción de compra hace algunos días, pero desde Boca la habían rechazado. Sin embargo, las tratativas continuaron y las partes se acercaron a partir de la inclusión de una obligación de compra -en base a objetivos alcanzables-, requisito que pretendía la dirigencia de La Ribera. El jugador dio el visto bueno y está a un paso de cambiar de rumbo.