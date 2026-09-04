El Mundial Juvenil de Aguas Abiertas pone a prueba al lago del Parque del Sur

El tradicional espejo de agua de la ciudad de Santa Fe recibe a 273 atletas de 39 países hasta este domingo, en una competencia que funciona como prueba organizativa para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El lago del Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe es escenario del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas, una competencia que pone a prueba la infraestructura y la organización previstas para la prueba de 10 kilómetros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, programada para el domingo 13 de septiembre.

El certamen reúne, desde el jueves y hasta este domingo 6 de septiembre, a 273 atletas de entre 14 y 19 años procedentes de 39 países. Organizado por World Aquatics, contempla pruebas de 5, 7,5 y 10 kilómetros, según las categorías de edad, además del Knockout Sprint de 3 kilómetros y los relevos mixtos.

El secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, expresó su satisfacción por recibir a deportistas de todo el mundo. “Como nos dice nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro, Santa Fe tiene que ser la capital nacional del deporte, y creo que estamos dando un paso muy importante con los Juegos Suramericanos”, afirmó.

El funcionario señaló que “toda la infraestructura que quedará permitirá organizar competencias internacionales, porque está homologada a nivel mundial y, además, habrá recurso humano capacitado, algo que será muy importante”.

“Son cuatro días de competencia con casi 300 atletas. Es un test event que nos abre una puerta muy grande de cara a los Juegos Suramericanos”, añadió.

Santa Fe, referencia nacional de las aguas abiertas

La realización del Mundial Juvenil es fruto del trabajo conjunto entre organismos deportivos nacionales, el Gobierno de Santa Fe, la Federación Santafesina de Natación y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

Pere Miró, director deportivo de World Aquatics, destacó la recepción y las condiciones de la sede. “Para nosotros, cualquier parte del mundo es nuestra casa, sobre todo cuando nos reciben de esta manera. Es realmente un éxito y creemos que el impulso que puede dar al desarrollo de la natación en Argentina y la región puede ser increíble”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que la ciudad albergue futuras ediciones, Miró señaló que “Santa Fe, por supuesto, podría volver a ser sede. Trabajaremos conjuntamente para que así sea, sobre todo por los estándares y el nivel de organización que se han alcanzado”.

El presidente de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini, agradeció al Gobierno provincial por hacer posible el campeonato. “Sin ellos esto no hubiera sido factible. Han puesto al lago en unas condiciones increíbles. Las imágenes que están saliendo al mundo son impactantes y era también lo que buscábamos: que Argentina pueda posicionarse como una buena opción turística y que se conozca no solo la ciudad de Buenos Aires, sino también el interior, con todas estas bellezas naturales”, remarcó.

La presidenta de la Federación Santafesina de Natación, Yanina Primon, valoró la llegada de este tipo de torneos a la ciudad. “Estamos orgullosos de contar con un equipo de más de 50 personas que trabaja desde hace casi un año y medio para llevar adelante este certamen. La ciudad está a pleno por la cantidad de deportistas y familiares que nos visitan”, afirmó.

Un escenario tradicional con historia

Tras el Mundial Juvenil, el lago del Parque del Sur volverá a recibir a los mejores nadadores de la región durante los Juegos Suramericanos. Los deportistas deberán completar seis vueltas a un circuito de 1.666 metros u ocho a otro de 1.250 metros. Cada país podrá inscribir hasta cuatro atletas: dos varones y dos mujeres.

La prueba tendrá, además, un valor especial dentro del calendario de los Juegos: los dos nadadores mejor clasificados de cada rama obtendrán plazas para sus respectivos Comités Olímpicos Nacionales en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La elección del lago del Parque del Sur permite llevar las aguas abiertas a uno de los espacios más tradicionales de la ciudad de Santa Fe y acercar la disciplina al público. El circuito fue dispuesto para que buena parte de la competencia pueda seguirse desde las tribunas naturales del parque, en una combinación de espectáculo deportivo y paisaje.