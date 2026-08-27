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Israel Damonte dejó de ser el entrenador de Aldosivi tras la eliminación en Copa Argentina

El técnico finalizó su ciclo en el Tiburón luego de la derrota por 2-0 frente a Independiente Rivadavia, que significó la eliminación de la Copa Argentina.

Ovación

Por Ovación

27 de agosto 2026 · 16:14hs
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Israel Damonte dejó de ser el entrenador de Aldosivi tras la eliminación en Copa Argentina

Israel Damonte dejó de ser el entrenador de Aldosivi luego de la derrota por 2-0 frente a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. El resultado marcó la eliminación del conjunto marplatense de la competencia y terminó de cerrar la etapa del técnico, quien había asumido con el objetivo de cambiar el rumbo de un equipo comprometido.

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Una etapa que llegó a su final

Damonte había tomado el cargo a fines de marzo, tras la salida de Guillermo Farré. Su llegada buscaba generar una reacción en Aldosivi y encontrar soluciones para un plantel que atravesaba un momento deportivo complicado.

Sin embargo, el equipo no consiguió la regularidad necesaria durante su conducción. La derrota ante Independiente Rivadavia profundizó el mal momento y dejó al Tiburón fuera de la Copa Argentina, resultado que terminó siendo determinante para la continuidad del entrenador.

Israel Damonte dej&oacute; de ser el entrenador de AldosivI.

Israel Damonte dejó de ser el entrenador de AldosivI.

El Tiburón deberá cambiar el rumbo

Ahora, la dirigencia de Aldosivi tendrá que resolver quién asumirá la conducción del plantel para afrontar los próximos compromisos. La situación deportiva obliga a tomar una decisión rápida, con la necesidad de encontrar un nuevo entrenador que pueda aportar respuestas.

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De esta manera, Damonte cierra su paso por el conjunto marplatense después de varios meses de trabajo. La eliminación ante Independiente Rivadavia significó el último partido del entrenador al frente del equipo, que comenzará una nueva etapa con la obligación de mejorar sus resultados.

Aldosivi Israel Damonte Copa Argentina entrenador
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