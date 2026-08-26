Aldosivi e Independiente Rivadavia se cruzan por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina

Aldosivi y la Lepra mendocina se enfrentan este jueves desde las 19.15 en Banfield por los octavos de final.

Aldosivi e Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El Tiburón busca encontrar alivio en el certamen que le dio sus únicas alegrías del año, mientras que la Lepra mendocina intenta dejar atrás la eliminación de la Copa Libertadores y continuar avanzando.

Aldosivi busca alivio en la Copa Argentina

El conjunto dirigido por Ismael Damonte atraviesa un presente complicado. A fines de agosto, Aldosivi todavía no logró conseguir puntos en su recorrido por el campeonato local y necesita una victoria que le permita recuperar confianza y calmar el malestar de sus hinchas.

La Copa Argentina, sin embargo, le permitió vivir algunas de sus mejores noches durante este semestre. El Tiburón superó con contundencia a San Miguel por 3-0 y luego consiguió un resonante triunfo por 3-1 frente a River, resultados que alimentan la ilusión de volver a dar un golpe en el certamen más federal del país.

El entrenador, cuya continuidad estará sujeta a los próximos resultados, prepara un equipo con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la competencia.

El probable once de Aldosivi sería: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero.

Independiente Rivadavia quiere recuperarse y seguir en carrera

La eliminación de la Copa Libertadores todavía genera malestar en Mendoza. Independiente Rivadavia quedó afuera luego de una definición por penales ante Independiente, en el estadio Malvinas Argentinas, y ahora buscará dar vuelta la página con una buena actuación en la Copa Argentina.

El equipo de Alfredo Berti también viene de empatar 0-0 frente al Independiente dirigido por Jadson Viera, en el debut del entrenador. Sin embargo, la Lepra mantiene objetivos importantes para lo que resta de la temporada.

El principal desafío será sostenerse en los primeros puestos de la tabla anual, volver a meterse en los playoffs del Torneo Clausura y repetir el protagonismo que consiguió en la Copa Libertadores, donde tuvo su primera participación histórica.

Para este encuentro, Berti analiza una duda en el mediocampo. El posible equipo sería: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Iván Villalba o Gonzalo Ríos; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce y Maximiliano Salas.

El encuentro se disputará desde las 19.15 en el estadio Florencio Sola, donde Aldosivi e Independiente Rivadavia definirán al próximo clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.