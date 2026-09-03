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Allanamiento en Santa Fe: secuestraron 14 dispositivos electrónicos por una causa de material de abuso sexual infantil

La Policía de Investigaciones incautó siete celulares, cuatro tablets, dos computadoras y un dispositivo USB durante un procedimiento ordenado por la Fiscalía. El principal investigado, un joven de 19 años, fue notificado sobre la causa y permanece en libertad mientras avanzan los peritajes sobre los equipos.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de septiembre 2026 · 18:32hs
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Allanamiento en Santa Fe. Incautaron 14 dispositivos electrónicos por posible tenencia de material de abuso sexual infantil.

Allanamiento en Santa Fe. Incautaron 14 dispositivos electrónicos por posible tenencia de material de abuso sexual infantil.

Este jueves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por una posible infracción al artículo 128 del Código Penal, que contempla delitos vinculados con la producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI Región I, por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Roberto Olcese.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron distintos dispositivos electrónicos que quedaron incorporados a la causa para determinar si contienen elementos de interés para la pesquisa.

Secuestraron 14 dispositivos

Como resultado del allanamiento, los agentes incautaron un total de 14 dispositivos tecnológicos utilizados como soportes de almacenamiento de información.

El secuestro estuvo compuesto por:

  • 7 teléfonos celulares

  • 4 tablets

  • 2 computadoras

  • 1 dispositivo de almacenamiento USB

Los equipos quedaron bajo resguardo y serán sometidos a distintos análisis para determinar si contienen material relacionado con la investigación.

Peritajes sobre evidencia digital

Luego del procedimiento, la novedad fue comunicada a las autoridades de la PDI y al fiscal Olcese, quien dispuso que los elementos secuestrados permanezcan bajo cadena de custodia.

Posteriormente, los dispositivos serán remitidos para la realización de peritajes informáticos y análisis de evidencia digital, a cargo de especialistas en investigación tecnológica.

LEER MÁS: La denuncia de una mujer permitió la detención de un constelador familiar por producción de material de abuso sexual infantil en Santa Fe

El objetivo será recuperar y analizar la información almacenada en los equipos y determinar si existen archivos, comunicaciones u otros elementos relevantes para establecer qué ocurrió y si se configuró algún delito.

El investigado fue notificado y quedó en libertad

El principal investigado es un joven de 19 años, quien fue notificado formalmente sobre la existencia de la investigación judicial.

Por disposición del fiscal, el hombre permanece en libertad mientras continúa la pesquisa y se aguardan los resultados de los peritajes sobre los dispositivos secuestrados.

La causa continúa en etapa investigativa y será la Justicia la que determine, a partir de la evidencia reunida, si existió una conducta delictiva y las eventuales responsabilidades.

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