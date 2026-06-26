Copa Santa Fe: Choque de elencos santafesinos en la competencia provincial

El Quillá y Sanjustino definen su continuidad en el certamen, mientras que Colón de San Justo y Ciclón Racing entran en accion

Este fin de semana habrá actividad en el plano provincial para cuatro de los equipos afiliados a la Liga Santafesina , donde uno de los encuentros es reprogramación desde el sábado anterior y los dos restantes son válidos por la vuelta de esta tercera etapa de la Copa Santa Fe. A continuación cronograma y designaciones arbitrales.

Este sábado Colón de San Justo y Ciclón Racing jugarán el partido de Ida desde las 15.30 en el complejo Mercedes Alesso de Bieler. Habrá terna de la Liga Santafesina para controlar las acciones: Carlos Córdoba será la máxima autoridad, en tanto que lo secundarán Iván Chazarreta y Valentín Cordoba.

Ya el domingo, en primer turno y desde las 15.30, Náutico El Quillá recibirá a Atlético Tostado en el predio Nery Alberto Pumpido, luego de que hayan igualado en 1 en el primer juego. El arbitraje provendrá de la Liga Rafaelina: Franco Ceballos será el principal, Rodrigo Pérez y Joaquín Zbrun los asistentes.

Media hora más tarde, a las 16 y en la localidad de San Vicente, Sanjustino visitará a Brown para tratar de quedarse con la serie en la que se encuentra arriba por la mínima. Gustavo Quevedo será el encargado de controlar las acciones, quien a su vez estará secundado por Leandro Flores y Tomás Benítez, todos de la Departamental San Martín.

En el certamen femenino

Este fin de semana comenzarán a disputarse los Cuartos de Final del certamen provincial en los cuales competirán dos elencos de la Liga Santafesina: Primero juegan las Tatengas que anoche se consagraron campeonas en nuestro principal torneo y al día siguiente juegan las Sabaleras. A continuación el cronograma y las designaciones arbitrales.

El sábado en el estadio Súper Manuel Corral y desde las 15, Unión recibirá a un viejo conocido por el primer juego de la serie, el Defensores de La Costa de la ciudad de Avellaneda. El arbitraje estará a cargo de terna de Liga Esperancina: Maximiliano Crucci será el juez principal, en tanto que Daniel Alarcón y Yamila García serás sus asistentes de línea.

Ya el domingo desde las 20 y en el estadio del Parque 23 de Junio, Colón visitará al Club San Jorge también por la Ida de los Cuartos de Final de la Copa Santa Fe. La terna arbitral proviene de la Liga Rafaelina, donde Gimena Córdoba será la máxima autoridad, mientras Ulises Roldán y Jésicar Romero oficiarán como jueces asistentes.