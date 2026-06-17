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Se pone en marcha la fecha 14 del Apertura José Luis Burtovoy

Con cuatro adelantos por la participación de equipos santafesinos en la Copa Santa Fe, se levanta el telón de la decimocuarta jornada del Torneo Polaca Burtovoy.

17 de junio 2026 · 08:39hs
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El puntero La Perla del Oeste visitará a El Quillá en el estadio Mono Roteta.  

Fútbol de Santa Fe

El puntero La Perla del Oeste visitará a El Quillá en el estadio Mono Roteta.

 

El próximo fin de semana cuatro de nuestros equipos jugarán una nueva ronda de la Copa Santa Fe y es por eso que este miércoles se producirán adelantos en la Copa Sanatorio Garay de la máxima división de la Liga Santafesina. En el inicio de la decimocuarta fecha jugarán nada más y nada menos que el puntero, La Perla, que visita a El Quillá en el Parque del Sur, y los escoltas, que serán anfitriones en el Portón del Norte.

En la competencia que organiza la Federación Santafesina junto al gobierno provincial, el domingo 21, a las 15.30, en el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo recibirá a Ciclón Racing, y Náutico El Quillá visitará a Atlético Tostado en el departamento 9 de Julio. A las 16, en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino será anfitrión de Atlético Almirante Brown de San Vicente.

Cuatro adelantos en el Polaca Burtovoy de Primera División

Este miércoles 17 de junio se disputarán cuatro cotejos válidos por la fecha 14 del Apertua José Luis Burtovoy, en el cual el puntero, La Perla del Oeste visitará a Náutico El Quillá a partir de las 21 con el arbitraje de Maximiliano Manduca. El conjunto de Recreo Sur viene de caer de local ante Unión, mientras que el conjunto dirigido por Patita Mazzoni se impuso a Nobleza de Recreo por 3 a 1. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Mono Roteta ubicado en el Parque General Belgrano.

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Antes de debutar en Copa Santa Fe, N&aacute;utico El Quill&aacute; se medir&aacute; en su casa ante el puntero del Polaca Burtovoy. &nbsp;

Antes de debutar en Copa Santa Fe, Náutico El Quillá se medirá en su casa ante el puntero del Polaca Burtovoy.

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, uno de los escoltas, Colón de San Justo recibe a Ciclón Norte de Cayastá con el referato de Juan Bonnin. Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, el Rojo buscará hacerse fuerte ante su gente y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos. Viene de jugar un partidazo ante Sportivo Guadalupe ante el cual empató 2 a 2 en el Eladio Rosso, mientras que la escuadra del departamento Garay, consiguió igualar con la Universidad del Litoral en el Ricardo Yossen.

En el Coloso del Oeste, el otro que se encuentra a dos puntos de La Perla, Sanjustino, recibirá a Colón de Santa Fe con el arbitraje de Nicolás Mottier. El Matador cosechó un empate sin goles ante Independiente en Santo Tomé, y el Sabalero superó por la mínima diferencia a Nacional en el predio 4 de Junio.

A las 21.30, en el estadio Antonio Lolo Bossio de Nobleza de Recreo, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Ciclón Racing con el referato de Ángel Cristoforato. La Casita necesita imperiosamente una victoria, ya que viene de igualar 3 a 3 con Academia Cabrera en Sauce Viejo, mientras que el cuadro de barrio Guadalupe cayó ante Cosmos por 2 a 0 en el Campo de Deportes 8 de Enero.

El próximo sábado 20 de junio se disputará el resto de la programación con los siguientes cruces: Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson con Sportivo Guadalupe, Universidad con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Nobleza, Unión con Newell´s, Cosmos con Academia Cabrera y Nacional con Independiente.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla 32, Sanjustino y Colón de San Justo 30; Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 24; Colón 23, Unión 18, El Quillá y Juventud Unida 17, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 16; Ciclón Norte, Universidad del Litoral e Independiente 15; Cosmos, Nacional y Nobleza 14; Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima y Academia Cabrera 12, Newells 11 y Deportivo Santa Rosa 7.

Apertura Burtovoy Copa Santa Fe
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