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Colón extendió un beneficio para los abonados en la segunda parte de la Primera Nacional

Colón anunció una prórroga para mantener los valores promocionales de los abonos de la segunda rueda de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

26 de junio 2026 · 15:13hs
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Colón extendió un beneficio para los abonados en la segunda parte de la Primera Nacional

UNO Santa Fe | José Busiemi

Con el plantel enfocado en la preparación para el reinicio de la Primera Nacional, Colón también tomó una decisión importante pensando en sus socios: informó una prórroga en los beneficios para la adquisición de los abonos correspondientes a la segunda rueda.

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A través de un comunicado, el club confirmó que los valores bonificados se mantendrán vigentes hasta el viernes 3 de julio. Esto significa que quienes todavía no renovaron o adquirieron su ubicación podrán hacerlo al precio promocional durante los próximos días.

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Sin embargo, la dirigencia también aclaró que desde el sábado 4 de julio los abonos sufrirán una actualización en sus valores, por lo que quienes deseen aprovechar el beneficio económico deberán realizar el trámite antes de esa fecha. Otro aspecto a tener en cuenta es la modalidad de pago. Colón recordó que hasta el 30 de junio seguirá disponible la financiación en 12 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe, aunque únicamente para operaciones realizadas de manera presencial.

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Por último, el club confirmó que las butacas conservarán la reserva correspondiente al primer semestre hasta el 3 de julio. Pasado ese plazo, quienes no hayan renovado podrían perder la prioridad sobre su ubicación.

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De esta manera, la institución les marcó a los socios tres fechas clave: el 30 de junio finalizará la financiación sin interés; el 3 de julio vencerán tanto los precios bonificados como la reserva de las butacas; y desde el 4 de julio entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario para los abonos de la segunda parte del torneo.

El comunicado de Colón

Colón Primera Nacional socios
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