Santa Fe apuesta a que el mayor legado trascienda las medallas

Rosario alberga el IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, que reúne a referentes en la previa de los Juegos Odesur

Rumbo a los Juegos Suramericanos, Rosario es sede de un importante congreso.

A menos de tres meses del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Rosario se convierte este viernes y sábado en el centro del debate sobre el futuro del deporte y su capacidad para generar transformaciones duraderas. El Museo del Deporte Santafesino es sede del IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, un encuentro que reúne a especialistas, dirigentes, académicos, deportistas y representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados al movimiento olímpico.

La iniciativa forma parte de la agenda preparatoria de los Juegos Suramericanos y pone el foco en uno de los principales desafíos de los grandes acontecimientos deportivos: que el impacto positivo trascienda la competencia y se traduzca en beneficios sociales, económicos y ambientales para las comunidades anfitrionas.

Durante la apertura, el secretario de Vinculación Institucional de la Provincia y coordinador general del Comité Organizador Local de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Julián Galdeano, recordó que la organización del certamen implicó un reto desde el primer momento y destacó el acompañamiento del Comité Olímpico Argentino (COA) y de Odesur para incorporar la sostenibilidad como un eje estratégico.

"La agenda de sostenibilidad nos permitió comprender la verdadera dimensión de lo que significan estos Juegos, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también en términos de desarrollo y transformación para la provincia", señaló.

Sostenibilidad como política deportiva

El Congreso propone una mirada integral sobre la organización de eventos deportivos de gran escala. Entre los temas que se abordan figuran la gestión eficiente de residuos, el uso responsable del agua y la energía, la medición de la huella de carbono, la accesibilidad, la inclusión, la participación comunitaria y la generación de oportunidades económicas.

En ese marco, Galdeano subrayó que "el deporte y la sostenibilidad tienen un mismo horizonte: el futuro". Y añadió que el legado ocupa el primer lugar entre las prioridades del Gobierno provincial en la organización de los Juegos.

"Cuando decidimos asumir el desafío de organizar los Juegos, el legado fue el principal criterio. Pensamos desde el primer día en qué iba a quedar para los santafesinos una vez finalizado el evento", afirmó.

Un modelo para el deporte argentino

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, valoró que el Congreso se desarrolle precisamente en la sede de los próximos Juegos Suramericanos.

"Nos parecía fundamental que este Congreso se realizara aquí, porque todo lo que se construya durante estos meses debe servir como preparación para la gran fiesta del deporte suramericano que vivirá la provincia de Santa Fe en septiembre", sostuvo.

Además, remarcó que los Juegos representan mucho más que una competencia deportiva. "Transforman la vida de las personas, las ciudades, generan inversiones, transmiten valores y dejan un legado que permanece mucho después de que concluyen las competencias", afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad en el Deporte del COA, Mabel Roca, destacó el compromiso asumido por la provincia con el desarrollo deportivo.

"Santa Fe ha asumido un rol de liderazgo que fortalece al deporte argentino y transmite confianza en que es posible impulsar políticas públicas sostenidas y de calidad", expresó.

Participación internacional

El programa reúne durante dos jornadas a expertos nacionales e internacionales que analizan estándares para la organización de eventos sostenibles, gobernanza, impacto económico y social, educación ambiental e inclusión, además de experiencias desarrolladas por organismos olímpicos.

Entre los invitados internacionales participan el gerente de Sostenibilidad del Comité Olímpico Internacional, Fabrizio D'Angelo; la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de Odesur, Irma Ruiz (Colombia), junto con representantes de Perú, Chile, Brasil y Paraguay.

El director provincial de Sostenibilidad de los Juegos Suramericanos, Gerónimo Peñalva, explicó que el encuentro busca consolidar una política pública que permanezca más allá de septiembre.

"Este Congreso marca un punto de inflexión para la provincia porque permitirá incorporar criterios de sostenibilidad y legado en la organización de futuros eventos deportivos", señaló.

Asimismo, destacó que el deporte constituye una herramienta privilegiada para promover hábitos responsables y fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente.

"La sostenibilidad en el deporte no se limita a una cuestión ambiental. También implica generar impactos sociales y económicos positivos, sensibilizar a las organizaciones deportivas y consolidar una cultura del cuidado que perdure en el tiempo", concluyó.