Rally Argentino, en una nueva fecha histórica para el campeonato

Catamarca es la provincia que recibe a la cuarta fecha de la temporada del certamen nacional, con su tradicional “Rally del Poncho”

Cuatro provincias diferentes, en cuatro competencias, ese es el ritmo de continuidad de Rally Argentino que este fin de semana llega al noroeste argentino. Rugirá muy cerca, pero la actividad será en Catamarca en este caso, donde se da lugar una vez más a una de las pruebas más tradicionales del calendario nacional del rally.

Así entonces, los exigentes caminos catamarqueños, que combinan partes de una traza muy técnica, en revirada, con sectores de alta velocidad en otros, pero siempre da lugar a grandes carreras en los característicos cerros de la precordillera, ya están listos para recibir a todos los competidores, a la espera de los ganadores que, en el podio final, se les colocará el tradicional poncho.

Al respecto, esta cuarta fecha del año de Rally Argentino cuenta con 48 tripulaciones inscriptas, todas ellas con la ilusión de ser grandes protagonistas en tan exigente prueba.

Lo más destacado esta vez es la amplia participación de pilotos locales, con muchos nombres de peso y muchos familiares disputando la prueba. En efecto, los ejemplos más claros de esto, es el caso de los D’Agostini: Augusto y Walter, padre e hijo, que estarán al mando de sendos Skoda Fabia Rally2; misma situación para los Prevedello: Meliza y Antonio, padre e hija, que también estarán con máquinas de la marca checa, y todos ellos compitiendo en la clase mayor del certamen, la RC2.

Con un shakedown realizado en el circuito de motocross “Campanas del Rosario”, de 1,75 kilómetros de extensión (que no es válido como carrera), la actividad de las máquinas ya comenzó en el día de ayer. Allí, el dominio fue del vigente campeón absoluto, Miguel Baldoni, que marcó un tiempo de 1:30.6 con su Skoda Fabia Rally2. Fue escoltado por el local, Augusto D’Agostini, a 8 décimas de desventaja.

Con todo, la primera etapa será hoy sábado y concentrará la mayor carga competitiva del fin de semana, con 79,66 kilómetros cronometrados distribuidos en seis pruebas especiales. La acción comenzará a las 8:33 hs. con la primera pasada por La Aguada–Los Varelas, un exigente tramo de 19,97 kilómetros que volverá a repetirse a las 11:04 hs. y a las 14:27 hs.

A su vez, el recorrido sabatino continuará con Rodeo Grande-Los Talas, especial de 8,47 kilómetros de extensión, que tendrá su primera pasada a las 9:01 hs. y la segunda a las 14:55 hs.

Finalmente, la jornada de acción del día sábado concluirá con un atractivo cierre en el ya mencionado circuito “Campanas del Rosario”, prueba especial de 2,81 kilómetros programada para las 16:18 hs.